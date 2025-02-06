Должник по алиментам получал зарплату через третьих лиц в ЗКО

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Прокуратура Западно-Казахстанской области добилась наказания злостному неплательщику алиментов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следствие установило, что должник умышленно не оплачивал алименты на содержание двоих детей, скрыв свои доходы путем неофициального трудоустройства в такси по междугороднему маршруту, длительное время работал в Актобе на стройке в качестве кровельщика. Все свои доходы получал через третьих лиц либо брал за наличный расчет.

Кроме того, он отказался работать от предложенной ему должности оператора сигнализации в одной из компаний Аксая.

«При таких обстоятельствах, с учетом принципиальной позиции гособвинителя 8 января Специализированный суд по делам несовершеннолетних осудил должника по уголовное статье «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)» к 1 году ограничения свободы с привлечением к общественным работам на срок до 100 часов», – рассказали в ведомстве.    

Сообщается, что по акту надзора прокуратуры региона в этом году в пользу несовершеннолетних взыскано свыше 25 млн тенге. В результате к адмответственности привлечены 27 злостных должников, проведены 4 ярмарки вакансий, трудоустроены 10 должников, приостановлены 8 водительских удостоверений, 2 автомашины водворены на спецстоянку. 

По представлению прокуратуры начато 2 досудебных расследования.

Прокуратура Бурлинского района напоминает, что за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена ответственность по статье 669 КоАп в виде штрафа в размере 5 МРП и ареста на срок до 5 суток и ответственность по статье 139 УК РК в виде привлечения к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

#суд #прокуратура #алименты #должники

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