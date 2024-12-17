Должникам по алиментам запретили играть в азартные игры в Атырау
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Выявлено 326 должников, которые за последние четыре года перевели на азартные игры более 800 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК
45 должникам выставлены ограничения на доступ к сайтам азартных игр.
Кроме того, в отношении 11 злостных должников по алиментам начаты досудебные производства, 14 должников привлечены к административной ответственности.
За проявление бездействия 69 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности и 2 частных судебных исполнителя лишены лицензий.
В прокуратуре напомнили, что за неисполнение обязанностей по выплате алиментов предусмотрена административная (ст.669 КОАП) и уголовная (ст.139 УК) ответственность.