Должникам по алиментам запретили играть в азартные игры в Атырау

Закон и Порядок
88
Венера Баталова
корреспондент

Выявлено 326 должников, которые за последние четыре года перевели на азартные игры более 800 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

45 должникам выставлены ограничения на доступ к сайтам азартных игр.

Кроме того, в отношении 11 злостных должников по алиментам начаты досудебные производства, 14 должников привлечены к административной ответственности.

За проявление бездействия 69 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности и 2 частных судебных исполнителя лишены лицензий.

В прокуратуре напомнили, что за неисполнение обязанностей по выплате алиментов предусмотрена административная (ст.669 КОАП) и уголовная (ст.139 УК) ответственность.

#азартные игры #алименты #должники

Популярное

Все
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Новые каналы сбыта наркотиков пресекли в ЗКО
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Деньги со счета у пенсионерки похитила соседка по больничной палате в Экибастузе
На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters
Институт микрофинансового омбудсмена впервые введут в РК
Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу
В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Деньги вымогали у студентов в одном из колледжей СКО
Глава горсуда и судоисполнитель проходят по делу о взятке в…
Вейпы на 40 млн тенге изъяли в Атырау
Деньги со счета у пенсионерки похитила соседка по больнично…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]