Должникам по алиментам запретили играть в азартные игры в Атырау

Выявлено 326 должников, которые за последние четыре года перевели на азартные игры более 800 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

45 должникам выставлены ограничения на доступ к сайтам азартных игр.

Кроме того, в отношении 11 злостных должников по алиментам начаты досудебные производства, 14 должников привлечены к административной ответственности.

За проявление бездействия 69 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности и 2 частных судебных исполнителя лишены лицензий.

В прокуратуре напомнили, что за неисполнение обязанностей по выплате алиментов предусмотрена административная (ст.669 КОАП) и уголовная (ст.139 УК) ответственность.