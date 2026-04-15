Дополнительная пожизненная пенсия за счет работодателя стала доступна миллионам казахстанцев

Пенсионные новости
Дана Аменова
специальный корреспондент

В 2026 году ставка таких взносов составляет 3,5% от дохода работника

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается активное развитие пенсионной системы, где ключевым инструментом защиты интересов работника стал новый компонент – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

Как отметили в министерстве, главная особенность этой меры заключается в том, что средства на будущую старость граждан направляются за счет собственных средств компаний, не уменьшая текущий доход работника. Эта норма введена для того, чтобы у каждого работающего казахстанца, особенно у молодого поколения, была надежная «финансовая подушка».

Теперь будущая пенсия формируется из трех источников: государственной базовой выплаты, личных накоплений в ЕНПФ и дополнительного «условно-накопительного» компонента от работодателя.

Такой подход гарантирует работнику получение дополнительных выплат на пожизненной основе. Это особенно важно для тех, кто родился после 1 января 1975 года: их пенсионный капитал будет напрямую зависеть от стабильности отчислений и участия в системе.

«В 2026 году ставка таких взносов составляет 3,5% от дохода работника. Система внедряется поэтапно – к 2028 году она достигнет целевого показателя в 5%. Действенность этого механизма уже подтверждается результатами текущего года. По состоянию на 1 апреля 2026 года, работодатели обеспечили дополнительными пенсионными правами 5,8 млн работников. С начала года в пользу казахстанцев перечислено 951 млрд тенге», – прокомментировали в министерстве. 

Там же добавили, что при этом государством соблюден баланс интересов: для бизнеса нагрузка остается на приемлемом уровне. Согласно Налоговому кодексу, все расходы компаний по уплате ОПВР относятся на вычеты из налогооблагаемого дохода, что стимулирует работодателей вести прозрачную социальную политику и заботиться о своем коллективе.

