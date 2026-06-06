Стали известны новые пороги достаточности для изъятия пенсионных накоплений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год, которые будут применяться при досрочном использовании средств, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ.

Показатели рассчитаны в соответствии с обновленной Методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Размер необходимой суммы зависит от возраста вкладчика и увеличивается по мере приближения к пенсионному возрасту.

Возраст, лет Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге Возраст, лет Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге 20 6 670 000 42 14 160 000 21 6 960 000 43 14 560 000 22 7 250 000 44 14 980 000 23 7 540 000 45 15 400 000 24 7 840 000 46 15 820 000 25 8 150 000 47 16 250 000 26 8 460 000 48 16 690 000 27 8 770 000 49 17 140 000 28 9 090 000 50 17 590 000 29 9 420 000 51 18 050 000 30 9 750 000 52 18 510 000 31 10 090 000 53 18 980 000 32 10 430 000 54 19 460 000 33 10 780 000 55 19 950 000 34 11 130 000 56 20 450 000 35 11 490 000 57 20 950 000 36 11 850 000 58 21 460 000 37 12 220 000 59 21 970 000 38 12 600 000 60 22 500 000 39 12 980 000 61 23 030 000 40 13 370 000 62 23 570 000 41 13 760 000

Так, для граждан в возрасте 20 лет порог минимальной достаточности установлен на уровне 6,67 млн тенге, тогда как для 62-летних казахстанцев он составляет уже 23,57 млн тенге.

«Получить консультацию вкладчики ОПВ, физические лица, за которых перечислены ОППВ, ДПВ, и получатели пенсионных выплат из ЕНПФ могут через Контакт-центр по короткому номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на интернет-ресурсе. Связаться с нами также можно посредством чат-бота в WhatsApp и Viber по номеру +7 777 000 14 18. Мы также доступны в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Twitter, Telegram», — говорится в сообщении ЕНПФ.

Порог минимальной достаточности представляет собой сумму пенсионных накоплений, которая должна оставаться на индивидуальном пенсионном счете для обеспечения будущих пенсионных выплат. Использовать досрочно можно только средства, превышающие установленный порог.