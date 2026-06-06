Стали известны новые пороги достаточности для изъятия пенсионных накоплений

Фонд опубликовал обновленную таблицу порогов по возрастным категориям
Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год, которые будут применяться при досрочном использовании средств, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ.
Показатели рассчитаны в соответствии с обновленной Методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Размер необходимой суммы зависит от возраста вкладчика и увеличивается по мере приближения к пенсионному возрасту.
|Возраст, лет
|Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге
|Возраст, лет
|Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге
|20
|6 670 000
|42
|14 160 000
|21
|6 960 000
|43
|14 560 000
|22
|7 250 000
|44
|14 980 000
|23
|7 540 000
|45
|15 400 000
|24
|7 840 000
|46
|15 820 000
|25
|8 150 000
|47
|16 250 000
|26
|8 460 000
|48
|16 690 000
|27
|8 770 000
|49
|17 140 000
|28
|9 090 000
|50
|17 590 000
|29
|9 420 000
|51
|18 050 000
|30
|9 750 000
|52
|18 510 000
|31
|10 090 000
|53
|18 980 000
|32
|10 430 000
|54
|19 460 000
|33
|10 780 000
|55
|19 950 000
|34
|11 130 000
|56
|20 450 000
|35
|11 490 000
|57
|20 950 000
|36
|11 850 000
|58
|21 460 000
|37
|12 220 000
|59
|21 970 000
|38
|12 600 000
|60
|22 500 000
|39
|12 980 000
|61
|23 030 000
|40
|13 370 000
|62
|23 570 000
|41
|13 760 000
Так, для граждан в возрасте 20 лет порог минимальной достаточности установлен на уровне 6,67 млн тенге, тогда как для 62-летних казахстанцев он составляет уже 23,57 млн тенге.
«Получить консультацию вкладчики ОПВ, физические лица, за которых перечислены ОППВ, ДПВ, и получатели пенсионных выплат из ЕНПФ могут через Контакт-центр по короткому номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на интернет-ресурсе. Связаться с нами также можно посредством чат-бота в WhatsApp и Viber по номеру +7 777 000 14 18. Мы также доступны в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Twitter, Telegram», — говорится в сообщении ЕНПФ.
Порог минимальной достаточности представляет собой сумму пенсионных накоплений, которая должна оставаться на индивидуальном пенсионном счете для обеспечения будущих пенсионных выплат. Использовать досрочно можно только средства, превышающие установленный порог.