Стали известны новые пороги достаточности для изъятия пенсионных накоплений

Пенсионные новости

Фонд опубликовал обновленную таблицу порогов по возрастным категориям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год, которые будут применяться при досрочном использовании средств, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ.

Показатели рассчитаны в соответствии с обновленной Методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Размер необходимой суммы зависит от возраста вкладчика и увеличивается по мере приближения к пенсионному возрасту.

Возраст, лет Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге Возраст, лет Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге
20 6 670 000 42 14 160 000
21 6 960 000 43 14 560 000
22 7 250 000 44 14 980 000
23 7 540 000 45 15 400 000
24 7 840 000 46 15 820 000
25 8 150 000 47 16 250 000
26 8 460 000 48 16 690 000
27 8 770 000 49 17 140 000
28 9 090 000 50 17 590 000
29 9 420 000 51 18 050 000
30 9 750 000 52 18 510 000
31 10 090 000 53 18 980 000
32 10 430 000 54 19 460 000
33 10 780 000 55 19 950 000
34 11 130 000 56 20 450 000
35 11 490 000 57 20 950 000
36 11 850 000 58 21 460 000
37 12 220 000 59 21 970 000
38 12 600 000 60 22 500 000
39 12 980 000 61 23 030 000
40 13 370 000 62 23 570 000
41 13 760 000    

Так, для граждан в возрасте 20 лет порог минимальной достаточности установлен на уровне 6,67 млн тенге, тогда как для 62-летних казахстанцев он составляет уже 23,57 млн тенге.

«Получить консультацию вкладчики ОПВ, физические лица, за которых перечислены ОППВ, ДПВ, и получатели пенсионных выплат из ЕНПФ могут через Контакт-центр по короткому номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на интернет-ресурсе. Связаться с нами также можно посредством чат-бота в WhatsApp и Viber по номеру +7 777 000 14 18. Мы также доступны в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Twitter, Telegram», — говорится в сообщении ЕНПФ.

Порог минимальной достаточности представляет собой сумму пенсионных накоплений, которая должна оставаться на индивидуальном пенсионном счете для обеспечения будущих пенсионных выплат. Использовать досрочно можно только средства, превышающие установленный порог.

#пенсия #ЕНПФ #накопления

Популярное

Все
А у нас во дворе
Переход к сервисной модели
Все о республиканском бюджете
Уровень инфляции снижается
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Развивая культурное сотрудничество
Открылся цифровой медпункт
Конституционный закон Республики Казахстан
Военнослужащие осваивают современные профессии
Сохранить не стены, а память
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Политическая инженерия
Начнут выращивать форель и осетра
Мостостроителям дан срок до сентября
Экологичные скамейки
Водопровод для Актумы
Конституционный закон Республики Казахстан
Мудрость, обращенная к будущему
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Педагог с большой буквы
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
В Актау откроется консульство РФ
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Дополнительная пожизненная пенсия за счет работодателя стал…
Минтруда: информация о введении 20-процентного удержания из…
ЕНПФ автоматизирует открытие счетов и онлайн-услуги
Казахстанцы смогут получать пенсионные накопления при перее…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]