Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, основной целью закона является ратификация Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, совершенного в Улан-Баторе 29 октября 2024 года.

Ратификация соглашения позволит развивать сотрудничество между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии в пенсионной сфере и обеспечит права граждан двух стран в сфере пенсионного обеспечения.

Соглашением регулируются отношения в части назначения солидарной пенсии гражданам и предусматривается взаимозачет трудового стажа за периоды военной службы, обучения в организациях высшего и среднего специального образования; устанавливается подтверждение трудового стажа, необходимого для зачета трудового стажа при назначении пенсионных выплат на территории двух стран.

Также будет рассмотрен новый вид сотрудничества между Казахстаном и Монголией по экспорту накопительной части пенсий из Казахстана.