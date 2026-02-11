Все услуги доступны онлайн 24/7 через мобильное приложение

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пенсионные счета в ЕНПФ открываются автоматически при поступлении первого пенсионного взноса, сообщает Kazpravda.kz

Как только поступает первый пенсионный взнос, индивидуальный пенсионный счет открывается автоматически. Никаких заявлений, визитов в офис или дополнительных действий не требуется.

После открытия счета вкладчики могут пользоваться удобными онлайн-услугами ЕНПФ:

- проверять свои пенсионные накопления

- получать выписку по счету

- вносить изменения в личные данные

- подать заявление на пенсионные выплаты по ДПВ и инвалидности

- отслеживать статус заявлений

- переводить накопления в управление инвестиционным управляющим

- рассчитывать будущую пенсию с помощью пенсионного калькулятора и составить персональный пенсионный план.

Все услуги доступны онлайн 24/7 через мобильное приложение ЕНПФ, личный кабинет на сайте.

В 2025 году ЕНПФ оказал более 43,3 млн услуг, при этом 97,9% из них были предоставлены дистанционно – в электронном и автоматическом формате.