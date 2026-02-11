Все услуги доступны онлайн 24/7 через мобильное приложение
Пенсионные счета в ЕНПФ открываются автоматически при поступлении первого пенсионного взноса, сообщает Kazpravda.kz
Как только поступает первый пенсионный взнос, индивидуальный пенсионный счет открывается автоматически. Никаких заявлений, визитов в офис или дополнительных действий не требуется.
После открытия счета вкладчики могут пользоваться удобными онлайн-услугами ЕНПФ:
- проверять свои пенсионные накопления
- получать выписку по счету
- вносить изменения в личные данные
- подать заявление на пенсионные выплаты по ДПВ и инвалидности
- отслеживать статус заявлений
- переводить накопления в управление инвестиционным управляющим
- рассчитывать будущую пенсию с помощью пенсионного калькулятора и составить персональный пенсионный план.
Все услуги доступны онлайн 24/7 через мобильное приложение ЕНПФ, личный кабинет на сайте.
В 2025 году ЕНПФ оказал более 43,3 млн услуг, при этом 97,9% из них были предоставлены дистанционно – в электронном и автоматическом формате.