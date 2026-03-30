Распространяемая в соцсетях и на видеохостингах информация о введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В министерстве проинформировали, что неизвестные лица, используя технологии deepfake, распространяют видеоролики с недостоверной информацией о том, что солидарные пенсионные выплаты якобы будут уменьшены на 20%.

Напомним, с 1 января 2026 года размеры базовой и солидарной пенсий увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК.

Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.

В Минтруда призвали граждан доверять информации только из официальных источников.

Там же напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством.