​Достигли договоренностей

Особое внимание стороны уделили проекту строительства в Атырауской области нефтегазохимического комплекса мощностью 800 тыс. тонн полипропилена в год с учетом привлечения стратегического иностранного инвестора и трансферта передовых европейских технологий в сфере нефтехимии из ОАЭ.

Что касается транспорт­но-логистической сферы, было рассмотрено участие национальной компании «Қазақстан темір жолы» и национальной железнодорожной компании ОАЭ Etihad Rail в реализации совместных инфраструктурных проектов на территории Эмиратов. Обсужден проект строительства железной дороги длиной 406 км с колеей ­­­­1 435 мм, которая свяжет развивающиеся города и индустриальные зоны Абу-Даби и Дубая с границей Саудовской Аравии. А также совместные с Abu Dhabi Airports Corporation (ADAC) разработки в области развития аэропортовой инфраструктуры в Казахстане.

В финансовой сфере подтверждена готовность соз­дать в ближайшее время совместный казахстанско-эмиратский инвестиционный фонд между АО «НУХ «Байтерек» и государст­венной инвестицион­ной компанией Mubadala Investment Company с общим уставным капиталом 500 млн долларов в равных долях с последующим увеличением до 1 млрд долларов.

Рассмотрены аспекты сотрудничества между Корпорацией ОАЭ по атомной энергии (ENEC) и АО «НАК «Казатомпром» в области мирного использования атомной энергии. Планируется обеспечить потребности строящихся и планируемых к строительству реакторов в ОАЭ сырьевой составляющей из Казахстана как в форме природного урана, так и в форме обогащенного уранового продукта.

По итогам переговоров эмиратская сторона выразила удовлетворение процессом продвижения совместных проектов по приоритетным направлениям сотрудничества, отметив инициативу Казахстана о проведении 22 мая в Астане казах­станско-эмиратского бизнес-форума.