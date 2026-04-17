Взгляд со стороны

– Ты потерялся? – спрашиваю.

– Угу, – шепчет парнишка. – Маме позвонить не могу – Интернета нет на телефоне.

Звоним маме вместе. Оказалось, сына отправила на день рождения друга, куда его должны были привезти и домой обратно отвезти. После перекуса детей вывели погулять во двор, но мой найденыш заскучал и самостоятельно двинул в сторону дома. Молча, никого не предупредив. Хозяева также молча не заметили его исчезновения.

С мамой беглеца договорились, что его сейчас заберут, я описала, где мы будем ждать. Мальчик успокоился, взял меня за руку. Мы благополучно дождались действительно ничего не подозревающих о побеге хозяев, мальчишка на прощание пообещал мне, что больше он так делать не будет.

Что меня больше всего удивило? Во-первых, хладнокровие мамы мальчика. Никаких причитаний, ахов – «как же так?!» или словесных перспектив наказания. Коротко и по делу: «Да, спасибо, вам сейчас перезвонят и сына заберут». Да, мне перезвонили через минуту, забрали через десять. Я, позвони мне незнакомый человек со словами «мы нашли вашего мальчика», наверное, по потолку забегала бы от потрясения.

Во-вторых, спокойствие и самостоя­тельность ребенка. Ушел, пересек пару перекрестков (я спросила – он действительно несколько раз переходил дороги), обратился к незнакомой тетеньке.

Третье, и это невероятно согрело мне душу: пока я, присев возле мальчонки на корточки, выясняла, откуда он и как позвонить его маме, к нам подошла жительница частного дома по этой улице. Не прошла мимо, а остановилась, захлопотала, стала расспрашивать, предложила помощь.

А еще подбежал парнишка лет 22, в очках. «Мальчик потерялся?» – спросил у меня, кивнув на беглеца. Тоже предложил помощь, предположил, что ребенок увильнул с детской площадки соседнего дома. Неравнодушие потрясающее!

Вторая история не столько добродушная. Привела сына на стрижку, а в соседнем кресле барышне снимают наращенные ресницы. Закончили с ней, и начались ее жалобы: и снимали больно, и повыдергали свои, и вообще глаза щиплет. Мастер с каменным лицом предложила не платить, чем клиентка с удовольствием воспользовалась. Хлопнула дверью, утащила за собой маленькую дочь. И вернулась буквально через несколько минут с возмущениями, что ей на глазах оставили состав для снятия. Картинно смотрелась в зеркало, громко и нецензурно ругалась с мастером. И в это время я поймала взгляд ее дочурки. Знаете, даже не испуганный, а такой отчаянный, умоляющий. Детские глаза очень говорящие, девочке было и стыдно за маму, и она наверняка переживала, что ее маму могут обидеть в ответ. Она тихонько вздыхала, терпеливо ждала, пока мама «выговорится». Девочку стало жалко до невозможности: наблюдать такое поведение родного человека – испытание для крохи. А наблюдать приходится, судя по всему, часто: в салоне рассказали, что такие выпады у женщины не впервые, в местных салонах отказываются уже принимать.

Прошло уже несколько дней, а обе истории меня не отпускают. Наверное, вторая даже больше: очень хочется, чтобы мама девочки посмотрела на себя со стороны глазами дочери...