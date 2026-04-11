Весна как состояние души

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Бывают в природе такие состояния, которые невозможно просто «прожить» мимоходом, в суете будничных дел и бесконечных списков. Их нужно впитывать кожей, вдыхать до легкого головокружения и караулить каждое утро, как самое важное событие в жизни. Сейчас – именно такое благословенное время. Время, когда мир совершает свой ежегодный переход от монохромной зимней апатии к неистовому торжеству жизни, и я ловлю себя на том, что каждое утро мой путь через микрорайоны и городские скверы на любимую работу становится чуть длиннее. Я замедляю шаг, почти останавливаюсь, чтобы рассмотреть, как изменились дворы всего за одну ночь, ведь это пробуждение – великое таинство.

фото автора

Все начинается с робких, почти невидимых первоцветов, но вскоре эстафету подхватывают кусты, и вот уже по дворам разливается густой, осязаемый аромат цветущих садов. Хочется не просто дышать, в нем хочется «купаться», подставляя лицо невидимым волнам этого благоухания. Любопытно, что этот аромат – не просто подарок для нас: черемуха, например, выделяет мощные фитонциды, которые буквально стерилизуют воздух вокруг, убивая вредные бактерии. Так природа не только радует глаз, но и бережно очищает пространство для новой жизни. Следом взрывается сирень – сначала густо-сиреневая, а поз­же, когда кажется, что красок уже достаточно, распускается торжественная белая. Знаете ли вы, что сирень относится к семейству маслиновых и является ближайшей родственницей оливкового дерева? Возможно, именно поэтому ее благородство так безошибочно считывается нами.

И самая краса весны – цветение яблоневых садов. Как же они цветут! Эти нежные розово-белые облака окутывают ветви так плотно, что кажется, будто на деревья опустился сказочный туман. Мало кто задумывается о том, что яблоня – одно из самых древних окультуренных деревьев на планете, и ее цветение когда-то воспринималось предками как символ бессмертия. В этот момент в душе что-то окончательно оттаивает. И на многие свои безумные «Почему?» мы с легкостью отвечаем: «Потому что весна!»

Почему же мы чувствуем себя такими отчаянно счастливыми в эти недели? Ответ, как мне однажды объяснили, кроется в самом цвете природы. Зелень, наполняющая серо-коричневые ветви, – лучший лекарь для нашей психики. Она не просто радует глаз, она умиротворяет, снимает вечное напряжение и дарит нам долгожданный отдых. Глядя на возрождение многолетних трав, мы словно считываем негласное послание: «Делай как я, и будет тебе счас­тье». Это живое доказательство того, что стабильность существует. За самой суровой зимой обязательно придет весна, а за весной – лето. Такая предсказуе­мость облегчает процесс ожидания в человеческих душах, напоминая, что после любой «зимы в сердце» неизбежно наступит рассвет.

Это краткое, но ослепительное время цветения садов учит нас оставаться людьми: ценить красоту и беречь ее. Созерцание этого совершенства возвращает нам утраченную энергию и дает возможность наконец-то побыть собой.

Наслаждайтесь каждой минутой, пока цветут сады. Созерцая то, как природа заставляет цвести даже старые, сухие
на вид ветви, мы понимаем: жизнь сильнее любых обстоятельств и ее возрождение – это, по сути, наше собственное возрож­дение. Весна – не просто сезон, это сос­тояние души, которая наконец-то дождалась своего тепла.

