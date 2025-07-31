Казахстан присоединился к девяти другим государствам-членам в Европейском регионе ВОЗ, достигшим цели Глобальной системы мониторинга на 2025 год, связанной с сокращением преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) на 25%, и, таким образом, стал первой страной Центральной Азии, достигшей этого важного показателя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВОЗ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В новом докладе ЕРБ ВОЗ освещается опыт Казахстана и приводятся новые данные о НИЗ из разных частей региона.

«ЕРБ ВОЗ сотрудничает с Казахстаном в вопросах устранения основных причин смертности от НИЗ. Страна приняла широкий спектр мер – от инвестирования в создание общенациональных центров лечения инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний до борьбы с употреблением табака и сокращения потребления сахаросодержащих напитков. Эти усилия уже оказывают положительное воздействие на здоровье людей»,– заявил д-р Gundo Weiler, директор Отдела профилактики и укрепления здоровья (ЕРБ ВОЗ).

Защитить людей от инсультов и инфарктов

НИЗ, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические респираторные заболевания и диабет, представляют собой самую серьезную угрозу здоровью людей в Европейском регионе; на их долю приходится 90% всех случаев смерти в регионе. Многие из этих смертей можно предотвратить с помощью политики, основанной на реальных данных.

«Казахстан полностью реализовал 50% рекомендованных ВОЗ мер по борьбе с НИЗ, что отражено в показателях мониторинга прогресса, и частично реализовал еще 36% мер. Я также поздравляю Казахстан с проведением первого обследования STEPS – золотого стандарта ВОЗ в области оценки распространенности НИЗ и их факторов риска. Это знаменует собой важный шаг вперед в обеспечении доступности высококачественных, сопоставимых на международном уровне данных в качестве основы для выработки национальных мер по охране здоровья», – добавил д-р Weiler.

Казахстан вложил значительные средства в создание специализированных кардиологических и инсультных центров по всей стране. В период с 2017 по 2024 год число катетеризационных лабораторий, проводящих жизненно важные кардиологические вмешательства, существенно увеличилось – с 31 до 49 по всей стране. Восемьдесят три центра неотложной помощи при инсультах, работающие в разных частях страны, позволили значительно снизить смертность и инвалидность после инсультов.

Казахстан также добился успехов в области проведения сложных хирургических операций, включая пересадку сердца и легких, став лидером в этой области среди стран Центральной Азии. С 2012 г. было успешно имплантировано более 600 желудочковых вспомогательных устройств, поддерживающих насосную функцию сердца.

В 2025 г. сообщество кардиоторакальных хирургов в Казахстане отметило важную веху – 100-ю операцию по пересадке сердца в Казахстане.

Раннее выявление и скрининг

Казахстан расширил скрининговые программы для выявления НИЗ на ранних стадиях. В рамках национальной системы здравоохранения проводится скрининг на восемь заболеваний, в том числе артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, диабет и несколько видов рака.

По итогам 2024 г. Казахстан достиг впечатляющих показателей охвата скринингом рака молочной железы и колоректального рака: за год программой было охвачено 70% целевого населения, что является одним из лучших результатов в истории страны.

Кроме того, внедрение тестирования на вирус папилломы человека (ВПЧ) призвано усилить меры по раннему выявлению рака шейки матки. В сентябре 2024 г. Казахстан начал национальную кампанию вакцинации против ВПЧ, направленную на девочек 11 лет, а также кампанию наверстывающей вакцинации для девочек 12–13 лет. К январю 2025 г. было вакцинировано более 116 000 девочек (33,4% от запланированного числа).

Сокращение факторов риска НИЗ: употребление табака и нездоровое питание

Помимо медико-профилактических мероприятий, Казахстан уделяет особое внимание устранению основных факторов риска развития НИЗ, включая употребление табака, нездоровое питание и чрезмерное потребление сахара.

Страна внедрила одни из самых жестких антитабачных мер в постсоветском регионе. Ключевые меры включают запрет на курение в общественных местах, размещение на упаковках табачных изделий графических изображений с предупреждением о вреде табака, повышение налогов, введение ограничений на демонстрацию и продажу табачных изделий, а также полный запрет на электронные сигареты и вейпы. За последнее десятилетие эти меры привели к заметному снижению уровня распространенности курения, который, по оценкам, в настоящее время составляет примерно 20%.

Кроме того, Казахстан предпринял важные шаги по сокращению потребления сахаросодержащих напитков (ССН), которые, как известно, способствуют развитию ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Среди значительных шагов можно отметить запрет на продажу ССН в школах и закон 2024 г., запрещающий продажу энергетических напитков лицам моложе 21 года.

Сотрудничество с ЕРБ ВОЗ и дальнейшие шаги

Несмотря на этот обнадеживающий прогресс, некоторые направления по-прежнему нуждаются в принятии дополнительных мер.

«На сегодняшний день в Казахстане практически отсутствуют меры по снижению потребления соли и ограничению ориентированного на детей маркетинга нездоровых продуктов, а нормы, касающиеся заменителей грудного молока и трансжиров, реализуются лишь частично. Именно над решением этих проблем правительство планирует работать в дальнейшем, усиливая политику в области борьбы с НИЗ», «Сотрудничество с ЕРБ ВОЗ сыграло важную роль в формировании стратегий Казахстана в области профилактики и лечения НИЗ», – сказал Тимур Султангазиев, первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Страна продолжает вкладывать силы и средства в свои регистры онкологических больных и информационные системы здравоохранения – ключевые инструменты для принятия фактологически обоснованных решений и обеспечения прогресса в достижении Целей ООН в области устойчивого развития и второй Европейской программы работы ВОЗ на 2016–2030 гг.

Для поддержания этой позитивной динамики необходимо продолжать инвестировать в профилактику и борьбу с НИЗ, инновации и развитие международного сотрудничества.