Достойные сыны Отечества

Председатель президиума РОО «Совет генералов» генерал-майор Махмут Телегусов сообщил, что это уже 4-е переиздание энциклопедии, которое они посвятили двум юбилейным датам: 30-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию Совета генералов.

В новом издании собраны биог­рафические данные более 700 героев. Среди них – архив­ные сведения о блистательных полководцах времен Казахского ханства, советского периода, участниках Гражданской и Великой Отечественной войн, Героях Советского Союза, ветеранах и действующих генералах Министерства обороны, КНБ, МВД, Генеральной прокуратуры, МЧС, Национальной гвардии и Пограничной службы РК.

В энциклопедии сообщается, что вплоть до второй половины XIX века в Казахском ханстве воинские звания присваивались в соответствии с установлениями Чингисхана о военном строительстве под названием «Жасак». Согласно этому древнему уставу каган являлся верховным главнокомандующим, а ханы Золотой, Белой, Синей и других орд – ­командующими армиями. У султанов и тарханов, в свою очередь, в подчинении находились корпуса, у ноянов – дивизии и полки.

Авторы поясняют, что каган в древнетюркском государстве по статусу был равен императору в европейском обществе. Если далее провести параллели с воинскими званиями Европы XVIII–XIX веков, то ханы в империи Чингисхана являлись маршалами, султаны и тарханы – фельдмаршалами, нояны – генералами. В сражениях с джунгарскими захватчиками в XVIII веке казахи воевали под руководством ханов, султанов и ноянов. Решающей битвой в истории казахско-джунгарских войн стало Анракайское сражение 1730 года, когда вечной славой покрыли себя хан Абулхаир, султан Абылай и десятки ноянов. Среди них – легендарные Каракерей Кабанбай, Канжыгалы Богенбай, Шапырашты Наурызбай, Уак Баян, Шакшак Жаныбек.

Родословию казахских генералов периода Российской империи в энциклопедии посвящена отдельная глава. Так, среди потомков хана Абулхаира генералами Российской империи стали 5 человек. Вот, к примеру, родословная хана Жангира (1801–1845), которая начинается с хана Абулхаира (1693–1748), затем следуют хан Нуралы (1710–1790) и хан Букей (1748–1815). Хан Внутренней (Букеевской) орды Жангир (Джангир Букеев) имел чин генерал-майора царской армии и был разносторонне образованным. Из восьми сыновей Жангира наи­более известен султан Губайдолла, или генерал Чингисхан, прозванный так за свое чингизидское происхождение. Губайдолла начинал службу корнетом в лейб-гвардии Казачьем полку, затем в 1865 году получил звание князя. Руководил рядом царских министерств и департаментов.

Родословная другого генерала, Сейтжапара Асфендиярова, также начинается с хана Абулхаира. Сейтжапар жил во второй половине XIX века и дослужился до генерал-майора. Как свидетельствуют документы, он окончил школу при Оренбургской пограничной комиссии, которая была учреждена в 40-е годы ХIХ века для детей казахской знати. Владея в совершенстве русским, таджикским, фарси, он занимался переводческими делами генерал-губернаторства, был в почетных отношениях с хивинским ханом и бухарским эмиром. Сейтжапар Асфендияров – автор ряда публикаций о жизни и быте местного населения, которые выходили в «Туркестанских губернских ведомостях». Среди его восьмерых детей известным государственным деятелем стал Санжар Асфендияров (1889–1938), выпускник Петербургской военной медицинской академии. Его имя сегодня носит Казахский национальный медицинский университет.

Многие казахстанцы удостоились славы в советский период истории. Так, первым казахом, получившим в 1943 году звание генерал-майора технических войск, в энциклопедии назван Шакир Джексенбаев. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, его наградили орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и многими медалями.

В энциклопедию включены имена знаменитых Героев Советского Союза Ивана Панфилова, отличившегося, как и Бауыржан Момышулы, в решающей битве под Москвой, прославленного летчика-штурмовика Талгата Бегельдинова, первого министра обороны и первого генерала армии Республики Казахстан Сагадата Нурмагамбетова и многих других славных сынов Отечества.

Их подвиги, как говорилось на презентации, стали примером любви к Родине и безупречного служения народу. На протяжении всей своей жизни генералы демонстрировали силу духа, самоотверженность, укрепляли военную мощь и безопасность Казахстана, вносили свой вклад в будущее страны, заложили основы для дальнейшего процветания.

Выпуск энциклопедии «Генералы Великой степи» делает доступными новые сведения по истории Казахстана для широкой аудитории.