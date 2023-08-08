Досудебное расследование о возможном изнасиловании подростка начали в Усть-Каменогорске

Полиция прокомментировала распространившуюся информацию об изнасиловании 15-летней девочки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz

Пользователи Казнета распространяют сообщение о том, что в Усть-Каменогорске мужчина якобы надругался над несовершеннолетней.

«Относительно данной публикации Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что Иртышским отделом полиции УП г. Усть-Каменогорска осуществляется досудебное расследование», – отмечают в ведомстве.

По данным ДП, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. Назначены судебные экспертизы.

В полиции добавили, что в соответствии со ст.99 УПК РК участники уголовного процесса имеют право обратиться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, с ходатайствами о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений.