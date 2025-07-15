Доверчивые граждане становятся жертвами финансовых пирамид

Закон и Порядок
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Второй раз за нынешнее лето Шымкент становится эпицентром громких разоб­лачений: правоохранительные органы раскрывают очередную финансовую пирамиду. Казалось бы, все знают о таких схемах, предупреждения мелькают на каждом шагу. Но неурядицы и жажда легких денег снова и снова приводят людей в ловушку. Кто-то вкладывает последние накопления, а кто-то берет кредиты и закладывает единственное жилье. Все – в надежде на быстрый доход. И все в итоге – с разбитой жизнью.

коллаж Павла Цедилина

Вера в чудо обернулась финансовой катастрофой для Марии. Парикмахер из Шымкента в неполные 25 лет осталась без мамы и с миллионными долгами. Нет, она не брала кредиты на то, чтобы устроить пышную свадьбу или купить хоромы. Она вообще жила очень скромно, в съемной квартире, рассчитывая исключительно на себя. Злоключения начались, когда онкологическое заболевание вынесло смертный приговор ее маме. Женщина буквально сгорела на глазах у дочери и внучки, изо всех сил старавшихся вырвать ее из когтистых лап болезни. Не удалось.

Уже потом Мария узнала, что у мамы остались потребительские кредиты, на которые набежала приличная сумма пеней. Ситуацию усугублял кредит, который мама оформила на лечение и рассчитаться уже не смогла. За миллионные долги банк наложил арест на ее однокомнатную квартиру. Проблемы нарастали как снежный ком.

– Были б деньги, отдала бы все долги мамы, – сокрушается моя собеседница. – Но я столько не зарабатываю, а расходы на двоих с ребенком немалые. Да и у кого занять несколько миллионов тенге? В моем окружении таких людей просто нет.

Когда Мария металась в поис­ках денег, коллега за чаем рассказала, что ее соседка вложила деньги в кассу взаимопомощи некоего «бизнес-сообщества». И намедни пришла с хорошей вестью: ей выплатили доход в размере 40% от суммы взноса.

– Вложила миллион тенге – через месяц получила без всяких рисков 400 тысяч прибыли. Так утверждала коллега, предлагая не отвергать такой шанс выбраться из финансовой кабалы. Конечно, я много слышала о финансовых пирамидах. Но тут реальный человек, получивший реальные деньги. Как не поверить? Я думала, хоть немного вытяну ситуацию, – рассказывает Мария.

После работы она уже была у той самой соседки, чтобы тоже пойти по проторенной дорожке. Говорит, что тогда ей и в голову не могло прийти, что она сама несется в объятия организаторов финансовой пирамиды, готовая отдать чуть ли не всю месячную зарплату. В этот момент женщина мысленно подсчитывала, как месяц от месяца эти деньги будут «работать», позволяя сделать хоть небольшие накопления.

В офисе «бизнес-сообщества» Марию встретили радушно, посоветовав занять еще денег, чтобы увеличить сумму вклада, а стало быть, и инвестиционного дохода. Так, мол, она быстрее сможет рассчитаться с долгами и кредитами, оставшимися пос­ле смерти мамы. После этого квартиру снимут с ареста, женщина сможет вступить в права наследства и обретет свое жилье. А если еще приведет вкладчика, то сразу получит премиальные!

Увы, подобные уютные офисы с радушными сотрудниками – одна из форм финансовой пирамиды. Таких, которые мас­кируются под ювелирные компании, инвестиционные фонды или бизнес-сообщества, раздавая сладкие обещания.

Буквально на днях, в начале июля, департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Ее организаторы позиционировали себя как компания по продаже ювелирных изделий. Подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40–60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. За считаные месяцы в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 человек, которые вложили более 400 млн тенге. Не исключено, что по мере расследования число потерпевших, равно как и сумма вкладов, увеличится. Кроме того, подозревае­мые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

Уже известно, что организатор финансовой пирамиды задержана и помещена под стражу. Правоохранительными органами наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом. Значит ли это, что вкладчики Ansar Gold могут рассчитывать на возврат своих денег? Отнюдь.

Месяцем раньше, 18 июня, стало известно о том, что сотрудниками АФМ при координации прокуратуры Шымкента пресечена деятельность компании Mooni Gold. Она, как и Ansar Gold, якобы специализировалась на продаже ювелирных изделий. С той лишь разницей, что ее создатели обещали вкладчикам более скромный ежемесячный доход – в размере 20–30% от вложенной суммы. Видимо, с каждым месяцем все сложнее завлекать в свои ряды доверчивых граждан, вот и растут ставки обещаний.

В ряды Mooni Gold удалось вовлечь более тысячи человек. На собранные деньги управляющие пирамидой купили элитный дом и машину общей стоимостью 280 млн тенге. При обыске у задержанных изъяли 15 млн тенге наличными и 67 наименований золотых изделий на сумму 28 млн тенге. По данному факту продолжается досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за создание и руководство финансовой пирамидой. Подозреваемые находятся под арестом.

В общем, легенда о Буратино, который закопал монеты на Поле чудес в ожидании золотого дерева, жива и поныне. И, как в сказке, ее герой остается у разбитого корыта. Богатенький Буратино – миф, не имеющий на поверку ничего общего с реальностью. Между тем люди продолжают верить в возможность делать деньги из воздуха, потому что иллюзия сильнее реальности.

Соседка получила доход? Значит, и я смогу. Видишь, тот-то уже заработал? И у тебя получится! Это только добавляет уверенности. Но никто не задумывается: именно на твои деньги тот сосед и получил свою прибыль, став своеобразным крючком, которым предстоит подцепить очередного клиента.

Финансовые пирамиды всегда рушатся. Вопрос только во времени: кто окажется в проигравших, а кто успеет. Прокуратура и ДЭР не устают напоминать, что ни один законный бизнес не может давать 40–60% прибыли в месяц. Если обещают доход, в разы превышающий банковский, это уже повод задуматься: скорее всего, перед вами обманщик, мошенник, использующий все свое красноречие, чтобы одурачить и получить деньги потенциальной жертвы.

– Люди видят, как сосед вложил миллион и получил десять, и хотят так же, – комментирует замес­титель прокурора Шымкента Ержан Марат. – Но забывают: это не инвестиции, а азартная игра. И в ней выигрывает только один – организатор.

По оценке специалистов, экономическая и социальная опас­ность таких преступлений колоссальна. Мошенники не просто крадут деньги – они разрушают жизни, подрывают доверие к честному бизнесу и государственным инс­титутам. Так что финансовая грамотность сейчас не роскошь, а жизненная необходимость. Особенно в эпоху виртуальных иллюзий и «золотых пузырей».

#Шымкент #финансовая пирамида #пирамида

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