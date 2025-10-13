О понижении температуры в ближайшие дни рассказали специалисты «Казгидромета»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, синоптическую ситуацию в предстоящие трое суток в большинстве регионов Казахстана будет формировать северный антициклон, который обусловит погоду без осадков, сообщает Kazpravda.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики - осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман, на юге – пыльная буря.

Кроме того, ожидается понижение ночных температур на большей части РК до 5-13 мороза, на западе и юге страны до 5-13 тепла, днем основной фон составит 0-10 тепла, на западе 7-17 тепла, а на юге страны 15-25 тепла.