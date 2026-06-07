Ливни на севере и жара на востоке: прогноз погоды на 8–9 июня

Погода

Штормовые предупреждения сохраняются сразу в нескольких областях республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Погода 8 и 9 июня в Казахстане останется неустойчивой. На ряд регионов страны продолжит влиять западный циклон, который принесет дожди, грозы, порывистый ветер и град, передает Kazpravda.kz.

По прогнозу синоптиков, 8 июня сильные дожди ожидаются на северо-западе страны. В то же время в восточных и юго-восточных регионах сохранится жаркая погода.

«В период с 7 по 10 июня в Павлодарской области, с 7 по 12 июня в Восточно-Казахстанской и в области Абай днем сохранится сильная жара 30-37 градусов. С прогнозом повышенного температурного фона на большей части областей ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В период с 8 по 12 июня в Алматинской области, области Жетісу днем ожидается сильная жара 30-37 градусов», - сообщили в Казгидромет.

По данным метеорологов, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай температура воздуха днем может достигать 37 градусов тепла. Аналогичная ситуация ожидается в Алматинской области и области Жетісу.

На фоне высоких температур в большинстве регионов страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем и избегать разведения костров на природе.

Кроме того, в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях сохраняется вероятность обильных осадков.

#погода #Казгидромет #метеоусловия

Популярное

Все
Износ оборудования на ТЭЦ Риддера снизился почти вдвое: модернизация продолжается
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Казахстан завоевал еще восемь золотых медалей на чемпионате Азии в Туркестане
Ливни на севере и жара на востоке: прогноз погоды на 8–9 июня
Свыше 4 тыс нарушителей выявили на границе Казахстана
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
80-летие Каршыги Ахмедиярова отметили памятным концертом в Алматы
Казахстан усилит работу с ЮНЕСКО по вопросам ИИ и водной безопасности
Жалоба на подозрительный запах помогла обнаружить наркоплантацию в Алматы
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Педагог с большой буквы
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Мудрый, добрый, человечный...
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
От маленького цеха до брендовой компании
LRT в Астане перевёз один миллион пассажиров
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»
В Алматы откроется детский научный музей
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Экспорт растёт, цены повышаются: что происходит с бараниной в Казахстане
Карметкомбинат модернизируется
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

ООН призывает готовиться к экстремальной жаре из-за Эль-Нин…
Дожди с градом и сильную жару прогнозируют в Казахстане
Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу
Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в июне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]