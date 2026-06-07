Ливни на севере и жара на востоке: прогноз погоды на 8–9 июня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Погода 8 и 9 июня в Казахстане останется неустойчивой. На ряд регионов страны продолжит влиять западный циклон, который принесет дожди, грозы, порывистый ветер и град, передает Kazpravda.kz.

По прогнозу синоптиков, 8 июня сильные дожди ожидаются на северо-западе страны. В то же время в восточных и юго-восточных регионах сохранится жаркая погода.

«В период с 7 по 10 июня в Павлодарской области, с 7 по 12 июня в Восточно-Казахстанской и в области Абай днем сохранится сильная жара 30-37 градусов. С прогнозом повышенного температурного фона на большей части областей ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В период с 8 по 12 июня в Алматинской области, области Жетісу днем ожидается сильная жара 30-37 градусов», - сообщили в Казгидромет.

По данным метеорологов, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай температура воздуха днем может достигать 37 градусов тепла. Аналогичная ситуация ожидается в Алматинской области и области Жетісу.

На фоне высоких температур в большинстве регионов страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем и избегать разведения костров на природе.

Кроме того, в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях сохраняется вероятность обильных осадков.