Жара и дожди с грозами: Казахстан остается во власти западного циклона

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 11-13 июня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, западный циклон всё ещё властвует над погодой большей части РК, с которым ожидается неустойчивый характер погоды. Его эпицентр окажется на северо-западе страны, где прогнозируются наиболее интенсивные дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, а также возможен град.

Сильные дожди ожидаются: 11-13 июня в Костанайской и Актюбинской областях, 11 июня в горных, предгорных районах Алматинской области и области Жетісу.

Дневная температура воздуха на юге повысится до сильной жары +35+40°С, на юго-востоке до сильной жары +30+37°С.

На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидаются.