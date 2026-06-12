Дожди, грозы и сильная жара накроют Казахстан

Синоптики «Казгидромета» рассказали о погоде на предстоящие выходные, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на территории Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.

13, 15 июня в Костанайской области, 15 июня в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях прогнозируются сильные дожди.

Весь период на севере, северо-западе 15 июня на юго-западе страны ожидаются град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра.

Днем весь период в Восточно-Казахстанской области, области Абай 14-15 июня в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу, 15 июня в Атырауской областях ожидается сильная жара +35+38°С.