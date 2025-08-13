По данным синоптиков, северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

На западе, в северных, центральных, восточных регионах республики прогнозируются дожди, временами сильные, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельных районах южной половине страны на фоне высокой температуры пройдут кратковременные дожди с грозами.

По всей республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере и востоке возможен туман.

Основной фон температуры: на западе республики ночью 13-18, днем 20-30 тепла; на северо-западе, севере Казахстана ночью 10-18, днем 18-26 тепла; в центральных областях и на юго-западе страны небольшой спад жары, днем от 25-33 до 20-28 тепла; а на юге и юго-востоке республики от 33-38 до 30-35 градусов. В восточных регионах сохраняется жаркая погода, днем в пределах 25-30 градусов,