​Дружба крепкая не сломается

И действительно – великая сила дружбы делает всех не только счастливыми, но и сильными, помогает преодолевать любые трудности, которые встают на пути. И сейчас есть прямой повод сказать добрые слова об этом прекрасном чувстве, ведь завтра во всем мире отмечается Международный день дружбы – праздник, который особенно актуа­лен в наше непростое время. Принимая его 15 лет назад, в 2011 году, Генеральная Ассамблея ООН отметила: каждый должен понимать, что мир на планете может окончательно установиться только тогда, когда исчезнет ненависть между странами, обществами, конфессиями и так далее. Культурное многообразие, различие в оттенках кожи, отличие языков и взглядов не должны препятствовать мирному сосуществованию, пониманию и по-настоящему дружес­ким отношениям.

Для многонационального народа Казахстана святое слово «достық» («дружба») особенно значимо. Не случайно, как утверждают некоторые историки, оно появилось в казахском языке одним из самых первых, имеет глубокие исторические корни. Предки казахов относились к дружбе очень бережно. Есть древняя легенда, оставленная нам античным философом Лукианом, которая рассказывает о крепкой дружбе двух сакских воинов – Дандамида и Амизока.

Когда в одном из боев Амизок был пленен, он позвал на помощь своего друга Дандамида. Дандамид пришел в стан противников и потребовал вернуть своего соратника. «Что ты готов сделать для него?» – спросили враги. И гордый Дандамид ответил: «Я выполню любые ваши требования» – «И даже отдашь за друга свои глаза?» – «Конечно». …Амизок возвратился домой, ведя за руку своего друга Дандамида, который ради его свободы лишился глаз. Народ встретил их восторженно, устроив большой праздник. Враги же, узнав об этом, поняли, что победить такой сильный духом народ невозможно, и отступили.

И эта традиция – почитать дружбу великой духовной ценностью – передается из поколения в поколение. Дружба помогла выстоять в самой жестокой битве ХХ века – Великой Отечественной войне. Об этом мне рассказывал ветеран войны, член Ассамблеи народа Казахстана, президент международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда» Леонид Гирш.

– Мы жили и воевали, как братья, готовые в любую минуту заслонить друг друга от пули. Когда я командовал взводом, например, в нем было более двух десятков солдат девяти национальнос­тей. В атаку мы все поднимались разом, и ни у кого – ни у русского, казаха, украинца, еврея, киргиза, латыша, башкира, белоруса, грузина – не было привилегии спрятаться за спину товарища или отсидеться в окопе. И над могилами павших боевых друзей мы клялись беречь дружбу, защищать великое достояние Отчизны – единение народов разных национальностей. Именно это единение, эта дружба явились одним из факторов победы.

Надо сказать, что в плане межнационального единства наш Казахстан с полным правом можно назвать уникальным государством, ведь на его территории под одним шаныраком дружно живут и работают представители почти 130 наций и народностей! Где еще можно увидеть подобное? Сто с лишним лет назад великий Абай писал: «Настоящая дружба стирает межи, /; Плещут волны любви через все рубежи». И эти «волны любви» расходятся, как круги на воде. Но если круги на воде, расширяясь, становятся все слабее, то любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь все дальше и дальше, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, – мудрее.

Поэтому берегите дружбу как одно из немногих сокровищ нашего мира, без которого нам не обойтись. Ведь и политические, и человеческие отношения строятся на дружбе, порождающей мир и покой в наших странах.