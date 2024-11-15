Дружба – мотив серьезный

Вчерашняя студентка, а потом стажер Жайремского обогатительного комбината «Казцинка» (ЖГОК) Елизавета Тарасова с 11 ноября принята на должность специалиста по технике безопасности предприятия. С девушкой я познакомилась во время недолгой командировки в поселок Жайрем. Тогда мои коллеги отметили, что она говорит по-казахски чисто, без акцента.

Елизавета Тарасова родилась и выросла в Жайреме.

– Я не говорила на государственном языке с детства, но мои друзья, соседские детишки, были казахами, именно это мотивировало меня пойти в казахскоязычный класс смешанной школы, – рассказала она. – Так и училась – с нулевого класса по одиннадцатый.

Моя собеседница призналась: когда пришла в школу, знала только одно слово – сәлем. Хотя первое время ей было трудно, благодаря учителям, школе, сегодня она свободно говорит на государственном языке.

– Сложности были до второго-третьего класса, потом уже начала говорить по-казахски, – отметила она. – Зато уже в пятом классе меня выбрали старостой, так как училась я на отлично, принимала участие в языковых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях.

Учителя, конечно, очень помогали, вспоминает Елизавета Тарасова, но поблажек особых не было. На уроках давали материал на казахском языке, обращались, задавали вопросы по-казахски.

– Сейчас даже кажется, что я знаю казахский с рождения и это мой родной язык.

По окончании школы Елизавета Тарасова поступила в Карагандинский университет на казахское отделение, чтобы получить специальность инженера по технике безопасности, если точнее, безопасности жизни и деятельности. В вузе она также активно включилась во всевозможные мероприятия. Впрочем, на один год она уехала учиться в российский Томск по прог­рамме обмена. По мнению Елизаветы Тарасовой, для активных студентов – это хороший опыт.

– Я продолжала принимать участие в языковых конкурсах, ездила на олимпиады в Шымкент, Астану, – рассказала девушка. – Причем если в школе мы участвовали больше в литературных конкурсах, то в вузе это были соревнования профильные, по специальности. Например, в Шымкенте я выступала на олимпиаде, где главной темой была пожарная безопасность. Заняла третье место среди 33 участников, представлявших 11 университетов страны.

С 11 ноября Елизавета приступила к обязанностям специалиста по технике безопасности ЖГОКа.­ Знание казахского было ее преимущест­вом при трудоустройстве. Начальник отдела, который проводил собеседование, отметил, что это большой плюс для молодого специалиста.

Пока Елизавете не приходилось в работе использовать специальные термины на казахском языке, однако она еще во время учебы успела выучить немало новых слов.

– Большинство из них я уже знаю, ведь когда писала свой диплом на казахском языке, потребовалось перевести немало специальной литературы и документов, – поделилась воспоминаниями Елизавета Тарасова. – Мне повезло, что практику также проходила в ЖГОКе «Казцинка», и коллеги очень помогли с необходимой информацией для дипломной работы.

Сегодня в Казахстане активно открываются клубы разговорного языка. Для кого-то это и правда серьезная помощь в изучении, и само желание говорить по-казахски уже принимается с уважением. Однако только клубов недостаточно, чтобы научиться говорить свободно.

– Я знаю нескольких ребят, которые выучили язык самостоятельно. Мой лучший друг и сосед Никита присоединился к нашей школьной казахоязычной компании. Со временем стал понимать и немного говорить по-казахски. Уже к концу школы свободно общался на государственном языке, а сейчас служит в армии, – привела пример Елизавета, добавив, что и в юном, и в зрелом возрасте лучше всего обучаться языку в процессе общения.

– По своему опыту знаю, что это самый эффективный способ, – отметила специалист по технике безопасности ЖГОКа. – Для кого-то лучше смот­реть фильмы на казахском языке. Таким образом слова и выражения лучше запоминаются. Кстати, я не зубрила ничего, просто во время уроков и общения старалась запомнить то, о чем говорят.