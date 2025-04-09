фото пресс-службы Премьер-министра РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с министрами здравоохранения стран Организации тюркских государств: министром Азербайджанской Республики – Теймуром Мусаевым, Кыргызской Республики – Эркином Чечейбаевым, Турецкой Республики – Кемалем Мемишоглу, Республики Узбекистан – Асилбеком Худаяровым, заместителем государственного секретаря внутренних дел Венгерской Республики – Юдитом Бидло.

Также во встрече участие приняли генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. С докладом по итогам 5-й встречи министров здравоохранения ОТГ выступила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Встреча состоялась по итогам 5-го заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, прошедшего в Астане. На нем главы ведомств обсудили передовые технологии и знания в области медицины.

В приветственной речи Премьер-министр подчеркнул, что только скоординированные действия и тесное партнерство позволяют эффективно реагировать на масштабные угрозы здоровью населения

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам повышения качества и доступности медицинской помощи. В настоящее время мы активно модернизируем систему здравоохранения: улучшаем инфраструктуру, строим многопрофильные клиники, оснащаем их современным оборудованием и одновременно укрепляем фармацевтическую отрасль. В наших усилиях существенную поддержку оказывает Всемирная организация здравоохранения. Результатом совместной планомерной работы, в том числе посредством техничес­кой и экспертной поддерж­ки, стало снижение показателей заболеваемости населения болезнями органов дыхания, системы кровообращения и смертности. Мы готовы делиться своим опытом и заинтересованы в трансфере современных медицинских технологий и внедрении лучших практик, – отметил Олжас Бектенов.

Напомним, что 4-е заседание министров проходило в азербайджанском городе Шуша. Тогда главы профильных ведомств определили для себя траектории сотрудничест­ва, сведя акценты к воп­росам транс­плантологии. Нынче все внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи. Этой службе посвящен 2025 год. Также на прошедшей встрече были обсуждены вопросы развития системы здравоохранения в странах ОТГ, возможности партнерства в области медицинской и фармацевтической промышленности, роль международных организаций в здравоохранении ОТГ, утверждение Плана мероприятий на 2025–2026 год.

В начале заседания министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова зачитала приветственное слово от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, отметив важность укрепления единства тюркского мира. Лично от себя спикер добавила, что для Казахстана является большой честью и ответственностью проведение 5-й встречи министров здравоохранения стран – участниц ОТГ.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что с 2020 года – с момента проведения 1-го заседания министров – в области сотрудничества достигнут значительный прогресс.

– Пять лет назад была заложена основа для совместных усилий в сфере здравоохранения. Мы уделяем пристальное внимание парт­нерству с ВОЗ для достижения общих целей. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, который был подписан в 2023 году, и в рамках утвержденного плана действий, реализуем мероприятия по наращиванию потенциала систем здравоохранения и проводим обучение медицинских специалистов, – сказал Кубанычбек Омуралиев, подчеркнув важность совместных научных исследований в области медицины.

В своем докладе Акмарал Альназарова подробно рассказала о деятельности министерства, в том числе и в вопросах оказания первичной медико-санитарной помощи.

– Сегодня наиболее актуальной является тема подготовки медицинских кадров. Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи, что позволит вырабатывать совместные рекомендации по развитию ПМСП. Выстраивание эффективной системы профилактики заболеваний позволит нам существенно повысить уровень здоровья населения. Мы создали демонстрационную платформу на базе ПМСП Енбекшиказахской многопрофильной ЦРБ.

Предлагаю объявить 2025-й Годом первичной медико-санитарной помощи в странах ОТГ. В рамках Года рабочих профессий, объявленного Президентом Казахстана, в мае состоится Международный форум по сест­ринскому делу. Сегодня в нашей стране создаются благоприятные условия для специалистов здравоохранения. В 2024 году принят закон, направленный на поддерж­ку медработников, а также внедрена система профессионального страхования медсотрудников. Увеличены количество грантов для поступающих на медицинские специальности и суммы стипендий для студентов, – сообщила Акмарал Альназарова.

В ходе встречи также выступили министры стран – участниц ОТГ, подчеркнув значимую роль Казах­стана в укреплении сотрудничества во благо здорового будущего наций. Они отметили достижения нашей страны в облас­ти улучшения качества оказания медицинской помощи. Предметом укрепления сотрудничества в предстоящие два года названы развитие ПМСП, оказание медицинской помощи в условиях ЧС, борьба с туберкулезом и иными заболеваниями, кооперация в фармакологии, в частности с соответствующими госорганами Венгрии, развитие водной гигиены и другое, проинформировала пресс-служба Премьер-министра РК.

После главного события дня участники посетили выставку, на которой было представлено медицинское и фармацевтическое оборудование, производимое в Казахстане, а также обсудили актуальные вопросы в сфере здравоохранения на панельных сессиях.