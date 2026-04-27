Минздрав переходит к формату внезапных проверок детских лагерей

Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

Дополнительно внедрен новый формат контроля с посещением объектов, не включенных в перечень плановых проверок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав в преддверии летнего оздоровительного сезона усиливает контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в детских загородных лагерях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасного пребывания детей.

Ключевые требования включают наличие огражденной территории, бесперебойного водоснабжения, канализации, освещения и вентиляции. Все помещения должны содержаться в чистоте с ежедневной уборкой с применением разрешенных дезинфицирующих средств.

В лагерях также должно быть организовано пятиразовое питание и обеспечено медицинское обслуживание.
В местах купания отбираются пробы воды водоемов и почвы для лабораторных исследований на соответствие гигиеническим нормативам.

В течение всего сезона будет осуществляться регулярный мониторинг состояния воды в водоемах и бассейнах.

Во втором полугодии 2026 года министерство проведет проверки всех детских оздоровительных организаций, финансируемых из государственного бюджета, в рамках особого порядка государственного контроля.

Впервые вводится механизм плановых проверок по утвержденным спискам, которые будут опубликованы на интернет-ресурсах территориальных подразделений Комитета до 10 мая. Дополнительно внедрен новый формат контроля с посещением объектов, не включенных в перечень плановых проверок.

При этом проверки будут проводиться без предварительного уведомления, что позволит обеспечить объективную оценку реального состояния лагерей и исключить формальный подход к подготовке.

«Минздрав обращает внимание владельцев лагерей на необходимость заблаговременной подготовки объектов, получения санитарно-эпидемиологического заключения, соблюдения требований к персоналу и недопущения превышения установленной вместимости. Родителям рекомендуется выбирать лагеря из официального перечня организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, обращать внимание на состояние здоровья ребенка перед поездкой и информировать сопровождающих о возможных медицинских особенностях. По всем фактам нарушений граждане могут обращаться в территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля», – сказано в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности и здоровья детей в период летнего отдыха находится на особом контроле.

По данным местных исполнительных органов, в текущем году планируется работа 199 лагерей, из которых 20 – круглогодичные и 179 – сезонные.

#дети #Минздрав #контроль #лагерь #проверки #формат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]