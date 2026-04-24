Европейская неделя иммунизации: бесплатная вакцинация проводится в Астане

Прививочные кабинеты будут работать во всех поликлиниках города

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане проходит Европейская неделя иммунизации под девизом «Вакцины работают для каждого поколения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Акция продлится до 25 апреля. Она направлена на информирование населения о значимости профилактических прививок и укрепление доверия к системе иммунизации.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций города сообщили главный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева, заместитель директора по медицинской части ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №3» Роза Утегенова и внештатный координатор по вакцинации Перизат Лабекова.

По словам спикеров, вакцинация в Казахстане является бесплатной и общедоступной для всех.

Прививочные кабинеты во всех поликлиниках города будут работать с 08:00 до 17:00. Цель - повысить осведомлённость населения о важности иммунизации в профилактике инфекционных заболеваний, а также продвигать её как основной метод борьбы с инфекциями.

«В рамках Национального календаря профилактических прививок (Постановление Правительства РК №612 от 24 сентября 2020 года) дети получают защиту от таких инфекций, как корь, дифтерия, коклюш, полиомиелит, краснуха, паротит и вирус папилломы человека. Прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления после консультации с врачом и получения информированного согласия родителей. Благодаря системной иммунизации в Астане сегодня не регистрируются такие опасные заболевания, как дифтерия, полиомиелит, столбняк, краснуха, бешенство, гемофильная инфекция типа b и пневмококковая инфекция. Случаи эпидемического паротита носят единичный характер», – сообщили спикеры.

Также они добавили, что в то же время сохраняются риски распространения вакциноуправляемых инфекций. Так, за первые три месяца 2026 года в столице зарегистрировано 1483 случая кори, из которых 81% приходится на детей до 14 лет. При этом 83% заболевших не были привиты, у 15% статус вакцинации неизвестен, лишь около 2% имели неполный курс иммунизации.

Аналогичная тенденция наблюдается и по вирусному гепатиту А. Несмотря на успешное снижение заболеваемости в предыдущие годы (в 22 раза с момента внедрения вакцинации в 2006 году), в последние годы фиксируется рост: 175 случаев в 2023 году, 196 - в 2024 году, 114 - в 2025 году, 22 случая - за первые месяцы 2026 года, из них 9 среди детей.

Практически все заболевшие дети не были вакцинированы.

Снижение охвата вакцинацией напрямую влияет на ухудшение эпидемиологической ситуации. Основной причиной остаётся формирование так называемой «неиммунной прослойки» - группы населения без защиты от инфекций.

С 2016 года в Астане зарегистрировано более 11 тысяч отказов от вакцинации. Несмотря на активную разъяснительную работу, около 4 тысяч отказов остаются стойкими. Основные причины: личные убеждения, недоверие к вакцинам, влияние недостоверной информации, религиозные взгляды.

Важно понимать, что отказ от вакцинации - это не только личное решение, но и риск для окружающих. Особенно уязвимыми остаются новорождённые, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

«Коллективный иммунитет является одним из ключевых факторов общественной безопасности, формируемым при высоком уровне охвата вакцинацией. Когда большинство населения привито, возбудители инфекций теряют возможность активно распространяться, что снижает риск вспышек заболеваний. Это особенно важно для защиты людей, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показаниям, включая новорождённых, пожилых граждан и пациентов с хроническими заболеваниями. Снижение уровня вакцинации приводит к ослаблению коллективной защиты и создаёт условия для возвращения ранее контролируемых инфекций», – сказано в информации.

Несмотря на доказанную эффективность вакцинации, в обществе сохраняются распространённые мифы. Один из них - якобы связь вакцин с аутизмом, однако многочисленные международные исследования не выявили такой зависимости.

Также ошибочным является мнение, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, поскольку инфекционные заболевания могут вызывать тяжёлые осложнения и даже приводить к летальному исходу.

Кроме того, утверждения о небезопасности вакцин не соответствуют действительности, так как все препараты проходят строгий многоступенчатый контроль качества и безопасности перед применением.

Вакцинация признана одним из крупнейших достижений общественного здравоохранения, позволившим за последние 50 лет спасти более 150 миллионов жизней во всём мире.

Благодаря ей существенно снизились показатели заболеваемости и смертности от опасных инфекций, а также на 40% сократился уровень младенческой смертности.

Современная наука продолжает разрабатывать новые вакцины против таких заболеваний, как малярия, ВПЧ, холера, денге, менингит, Эбола и оспа обезьян, расширяя возможности профилактики.

В рамках Европейской недели иммунизации в Астане медицинские специалисты призывают родителей своевременно вакцинировать детей и использовать возможности бесплатной иммунизации в поликлиниках.

Вакцинация остаётся надёжным барьером между здоровьем и болезнью, а решение о прививке напрямую влияет на безопасность всего общества.