В Великобритании запретили продажу сигарет подросткам

Здравоохранение, Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Таким образом, власти Соединенного Королевства намерены сформировать «поколение без табака»

В Великобритании продажа табачных изделий и вейпов запрещена гражданам, родившимся после 2008 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

После подписания законопроекта королем Карлом III документ вступит в силу, фактически вводя пожизненный запрет на покупку сигарет для нынешних несовершеннолетних, родившихся с 1 января 2009 года (молодежь и подростки в возрасте 17 лет и младше). Законопроект также запрещает использование электронных сигарет в автомобилях с детьми, на детских площадках, в больницах и вблизи школ. Также запрещено рекламировать электронные сигареты.

«Профилактика лучше лечения. Эта реформа спасет жизни, снизит нагрузку на Национальную службу здравоохранения и построит более здоровую Великобританию», — заявил министр здравоохранения и социального обеспечения королевства Уэс Стритинг, как сообщает издание The Guardian.

Как отмечает издание, только в Англии курение приводит к 400 тыс. госпитализаций и 64 тыс. смертей в год и обходится Национальной службе здравоохранения в 3 млрд фунтов стерлингов на лечение заболеваний, связанных с употреблением табака, таких как рак и болезни сердца.

Похожий законопроект ввели в ноябре 2025 года на Мальдивах. Запрет на отпуск табачных изделий действует в отношении граждан, которые родились после 1 января 2007 года. В Минздраве страны подчеркнули, что закон направлен на защиту здоровья населения и профилактику заболеваний, связанных с курением.

Новая Зеландия — первая страна, принявшая в 2022 году подобный закон против курения несовершеннолетними, — отменила его в ноябре 2023 года, менее чем через год после его введения. Этому поспособствовало лобби со стороны табачных компаний и возмущение владельцев магазинов.

 

