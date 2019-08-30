Душа солдата

Известно выражение Бауыржана Момышулы: «Пехотинец покидает поле боя или убитым, или раненым». Цитата из его книги «Дневник командира» пришла на ум, когда смотрел новостной телевизионный сюжет – мотострелки преодолевали полосу препятствий сквозь дымовую завесу и открытый огонь, под звуки выстрелов, взрывов и криков. Полосу длиною 500 мет­ров назвали психологической, она оборудована препятствиями и ловушками, и боец ощущает себя в условиях, приближенных к боевым.



Более 3 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения одолели полосу препятствий в рамках проведения специального учения по морально-психологическому обеспечению. Личный состав проходит обучение по специальному методу психологичес­кой подготовки военнослужащих в экстремальных условиях, и после испытания для определения психоэмоционального состояния, влия­ющего на качество выполнения поставленной задачи военно­служащими, психологами проводятся психодиагностические мероприятия со всеми участниками учения.



Мне это напомнило дни моей молодости, когда я служил срочную. Было это давно, но события того дня врезались глубоко в мою память, и я помню все до мельчайших деталей. Двое ребят из нашего взвода провинились перед взводным, и тот решил их проучить. А так как в армии со времен Шынгыс-хана практикуется коллективная ответственность, уже через пять минут весь состав взвода стоял перед казармой в походном снаряжении с полной выкладкой. Это значит, что на головах у нас были каски, а за спинами тяжелые вещмешки.



По дороге мы завернули в штаб полка, где взводный получил топографическую карту нашего района. С этой минуты обычная тренировка превращалась в тактическое учение в составе взвода. Сразу за оградой части начинался польский лес, испещренный танковой колеей. Почва там песчаная, и развороченная гусеницами тяжелой бронетехники дорога годилась на роль многокилометровой полосы препятствий.



Сам лейтенант шел в сторонке по асфальту, время от времени подавая команду: «Бегом, марш!» Но, возмущенные несправедливостью и коварством командира взвода, мы дружно решили не подчиняться и продолжали идти шагом. Солдатские сапоги вязли в песке, и сорок ног вздымали вверх клубы пыли. Последнее послужило нашему командиру подсказкой, и он подал нам новую команду: «Газы!» Мы тут же облачились в противогазы и продолжали шагом преодолевать километр за километром.

Скажу, что учение это длилось несколько часов, и в расположение бойцы вернулись вконец измотанные. Но мы так и прошли весь путь пешком, не переходя на бег, и сознание того, что взводному не удалось нас сломить, облегчало наши страдания.



Сегодня командиры к вопросам воспитания и боевой подготовки подходят более креативно. Что интересно, 500-метровая психологическая полоса была подготовлена военными психологами. Были предусмотрены преодоление минно-взрывного заграждения, нормативы по радиационной, химической и биологической защите, выполнение вводных задач по медицинской подготовке и переноске раненного в составе боевой группы.



В ходе учения военнослужащие развернули полевой Центр морально-психологического обеспечения, куда вошли пункты военно-социаль­ной, информационно-агитационной и культурно-досуговой работы, пункт психологической помощи и реабилитации. Кроме того, отцы-командиры позаботились о полевой сцене и концерт­ном зале, а для верующих бойцов обустроили полевые мечеть и православный храм. Правильно учил Бауыржан Момышулы: «Самое грозное оружие в бою – душа человека».

