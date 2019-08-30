Колонка обозревателей
Душа солдата
Дулат Молдабаев
Известно выражение Бауыржана Момышулы: «Пехотинец покидает поле боя или убитым, или раненым». Цитата из его книги «Дневник командира» пришла на ум, когда смотрел новостной телевизионный сюжет – мотострелки преодолевали полосу препятствий сквозь дымовую завесу и открытый огонь, под звуки выстрелов, взрывов и криков. Полосу длиною 500 мет­ров назвали психологической, она оборудована препятствиями и ловушками, и боец ощущает себя в условиях, приближенных к боевым.

Более 3 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения одолели полосу препятствий в рамках проведения специального учения по морально-психологическому обеспечению. Личный состав проходит обучение по специальному методу психологичес­кой подготовки военнослужащих в экстремальных условиях, и после испытания для определения психоэмоционального состояния, влия­ющего на качество выполнения поставленной задачи военно­служащими, психологами проводятся психодиагностические мероприятия со всеми участниками учения.

Мне это напомнило дни моей молодости, когда я служил срочную. Было это давно, но события того дня врезались глубоко в мою память, и я помню все до мельчайших деталей. Двое ребят из нашего взвода провинились перед взводным, и тот решил их проучить. А так как в армии со времен Шынгыс-хана практикуется коллективная ответственность, уже через пять минут весь состав взвода стоял перед казармой в походном снаряжении с полной выкладкой. Это значит, что на головах у нас были каски, а за спинами тяжелые вещмешки.

По дороге мы завернули в штаб полка, где взводный получил топографическую карту нашего района. С этой минуты обычная тренировка превращалась в тактическое учение в составе взвода. Сразу за оградой части начинался польский лес, испещренный танковой колеей. Почва там песчаная, и развороченная гусеницами тяжелой бронетехники дорога годилась на роль многокилометровой полосы препятствий.

Сам лейтенант шел в сторонке по асфальту, время от времени подавая команду: «Бегом, марш!» Но, возмущенные несправедливостью и коварством командира взвода, мы дружно решили не подчиняться и продолжали идти шагом. Солдатские сапоги вязли в песке, и сорок ног вздымали вверх клубы пыли. Последнее послужило нашему командиру подсказкой, и он подал нам новую команду: «Газы!» Мы тут же облачились в противогазы и продолжали шагом преодолевать километр за километром.
Скажу, что учение это длилось несколько часов, и в расположение бойцы вернулись вконец измотанные. Но мы так и прошли весь путь пешком, не переходя на бег, и сознание того, что взводному не удалось нас сломить, облегчало наши страдания.

Сегодня командиры к вопросам воспитания и боевой подготовки подходят более креативно. Что интересно, 500-метровая психологическая полоса была подготовлена военными психологами. Были предусмотрены преодоление минно-взрывного заграждения, нормативы по радиационной, химической и биологической защите, выполнение вводных задач по медицинской подготовке и переноске раненного в составе боевой группы.

В ходе учения военнослужащие развернули полевой Центр морально-психологического обеспечения, куда вошли пункты военно-социаль­ной, информационно-агитационной и культурно-досуговой работы, пункт психологической помощи и реабилитации. Кроме того, отцы-командиры позаботились о полевой сцене и концерт­ном зале, а для верующих бойцов обустроили полевые мечеть и православный храм. Правильно учил Бауыржан Момышулы: «Самое грозное оружие в бою – душа человека».

Популярное

Все
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Жилье есть, но очень дорогое
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Сильный шаг, способствующий началу консолидации
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Из чего сделаны алматинцы
Быть верными принципам демократии
Казахстан: с достоинством по жизни
О бизнесменах замолвите слово
Открытость, ответственность, инклюзивность
По современным стандартам
Машиностроение: приоритет – казахстанскому
История в 3D-формате
Интересные находки «Прииртышья»
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Старт нового электорального цикла
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Любовь к языку как путеводитель
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Закон Республики Казахстан
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях
В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Читайте также

Колонка обозревателей
Когда очень надо
Колонка обозревателей
Поправили
Колонка обозревателей
Мы становимся лучше?
Колонка обозревателей
Карл у Шынар

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]