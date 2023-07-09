Два ДТП за один день унесли жизнь троих человек в ВКО (видео)

Два смертельных ДТП произошло в ВКО за один день, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

Три человека погибли в двух ДТП в Восточно-Казахстанской области.

Так, 9 июля, около 11:50, на 1 247-м километре трассы Омск - Майкапчагай, в районе пересечения сел Кенсай и Жарсу, произошла авария. В результате столкновения двух авто погиб 6-летний ребенок.

Другое смертельное ДТП произошло около 13:30 на 53-м километре трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи.

На месте погибли два человека. Еще несколько пассажиров получили телесные повреждения.

По обоим фактам начаты досудебные расследования, назначены соответствующие экспертизы.