Два миллиарда долларов выигрыша пытались отобрать у победителя лотереи

Житель США попытался отобрать выигрыш в лотерею в $2,04 миллиарда у победителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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В США продолжается суд по делу победителя лотереи Powerball, который стал обладателем самого большого выигрыша в лотерею в истории. Об этом сообщает The US Sun.

Житель Калифорнии Эдвин Кастро сорвал джекпот в ноябре 2022 года. Его приз составил рекордные 2,04 миллиарда долларов. Вскоре после этого на американца подал в суд некий Хосе Ривера и попытался отобрать выигрыш.

Мужчина заявил, что это он купил счастливый билет на станции техобслуживания в районе Алтадина. Позже билет был якобы украден у него домовладельцем Урачи Ромеро, а потом каким-то образом попал к Кастро.

Ромеро сказал, что билет действительно купил Ривера, однако он понятия не имеет, как он оказался у Кастро. При этом адвокат последнего Дэвид Депаоли утверждал, что его подзащитный не имел никаких связей с истцом и его свидетелем.

Запись с камер наблюдения, на которой видно, кто именно покупал билет, была изъята Калифорнийской комиссией по лотереям еще до подачи иска. Тем не менее, по каким-то причинам, комиссия на протяжении нескольких месяцев отказывалась показать кадры адвокату Кастро и выложить их в публичный доступ.

В понедельник, 13 ноября, Депаоли заявил, что комиссия, наконец, разрешила ему посмотреть запись.

«Я лично посмотрел запись с камер наблюдения, и там все кристально ясно. Эдвин Кастро купил выигрышный билет Powerball, нет никаких сомнений», — сказал юрист.

Сразу же после этого стало известно, что Хосе Ривере предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе. Заседание по его делу назначено на 1 декабря. В Калифорнийской комиссии по лотереям сказали, что не могут комментировать дело, так как его рассмотрение судом еще не завершено. Однако пресс-секретарь организации заявила, что комиссия считает Кастро законным обладателем джекпота.

Ранее сообщалось, что в США определился обладатель нового джекпота лотереи Powerball в 1,76 миллиарда долларов. Устроители объявили вечером в среду, 11 октября, что победителем стал участник розыгрыша из штата Калифорния.