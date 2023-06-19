Два природных пожара потушили в ВКО

Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщил о ликвидации двух природных пожаров в регионе, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы ДЧС ВКО

"Пожар на территории РГУ "Западно-Алтайский государственный природный заповедник" ( 67 квартал) в 80 км от города Риддер ликвидирован сегодня, 19 июня, в 14:00 на площади 6 га", - проинформировали в ДЧС.

Также отмечается, что в 12:00 был ликвидирован пожар на территории Аксуйского филиала РГУ "Катон-Карагайский национальный природный парк" (Усть-Язовское лесничество, 44 квартал) в 3 км от села Сенное Катон-Карагайского района на площади 15 га.