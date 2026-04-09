Финальную точку в медальном зачете поставил лидер сборной Милад Карими, завоевавший серебряную награду в упражнениях на перекладине. В решающий день соревнований гимнаст продемонстрировал сложную и чистую программу, получив от судей 14,933 балла. Опередить казахстанца сумел только Тан Цзяхун из Тайбэя, набравший 15,233. Бронзовая медаль досталась колумбийцу Анхелю Барахасу (14,833).

Для сборной Казахстана это сереб­ро стало третьей наградой на хорватском этапе. Днем ранее впечатляю­щий результат показали мастера в упражнениях на коне. Зейнолла Идрисов поднялся на вторую ступень пьедестала с результатом 14,600 балла, а Нариман Курбанов принес команде бронзу, заработав 14,000.