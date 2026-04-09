Два серебра и бронза Спорт 14 апреля 2026 г. 0:00 0 Абзал Камбар Наша мужская команда по спортивной гимнастике успешно завершила выступление на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия). Финальную точку в медальном зачете поставил лидер сборной Милад Карими, завоевавший серебряную награду в упражнениях на перекладине. В решающий день соревнований гимнаст продемонстрировал сложную и чистую программу, получив от судей 14,933 балла. Опередить казахстанца сумел только Тан Цзяхун из Тайбэя, набравший 15,233. Бронзовая медаль досталась колумбийцу Анхелю Барахасу (14,833). Для сборной Казахстана это серебро стало третьей наградой на хорватском этапе. Днем ранее впечатляющий результат показали мастера в упражнениях на коне. Зейнолла Идрисов поднялся на вторую ступень пьедестала с результатом 14,600 балла, а Нариман Курбанов принес команде бронзу, заработав 14,000. #Спорт #Кубок мира #Хорватия #спортивная гимнастика