Два серебра и бронза

Спорт
0
Абзал Камбар

Наша мужская команда по спортивной гимнастике успешно завершила выступление на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия).

Финальную точку в медальном зачете поставил лидер сборной Милад Карими, завоевавший серебряную награду в упражнениях на перекладине. В решающий день соревнований гимнаст продемонстрировал сложную и чистую программу, получив от судей 14,933 балла. Опередить казахстанца сумел только Тан Цзяхун из Тайбэя, набравший 15,233. Бронзовая медаль досталась колумбийцу Анхелю Барахасу (14,833).

Для сборной Казахстана это сереб­ро стало третьей наградой на хорватском этапе. Днем ранее впечатляю­щий результат показали мастера в упражнениях на коне. Зейнолла Идрисов поднялся на вторую ступень пьедестала с результатом 14,600 балла, а Нариман Курбанов принес команде бронзу, заработав 14,000.

#Спорт #Кубок мира #Хорватия #спортивная гимнастика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]