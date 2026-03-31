Две медали из Каира

Спорт
1
Абзал Камбар

Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали на 4-м этапе Кубка мира в Каире (Египет). Обе – в упражнениях на коне.

Наши гимнасты Зейнолла ­Идрисов и Нариман Курбанов разделили второе и третье места, набрав одинаковое количество баллов – 14.566. Идрисов завершил соревнования с серебряной медалью, а Курбанов поднялся на третью ступень пьедестала. Победителем в этом виде программы стал Гамлет ­Манукян из Армении с результатом 14.800 баллов.

Сегодня наши спортсмены продолжат борьбу за медали в финалах. В опорном прыжке выступят Алтынхан Темирбек и Асан ­Салимов, а Ильяс Азизов поборется за награды в упражнениях на перекладине. Отметим, что на этапе Кубка мира в Каире принимают участие 70 спортсменов из 30 стран.

#Спорт #Кубок мира #Каир #спортивная гимнастика

