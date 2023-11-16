Две недели остается до завершения приема заявок на участие в премии Umai-2023

В организационном комитете Национальной премии Республики Казахстан в области искусства Umai-2023, учрежденной Министерством культуры и информации РК, напомнили, что заявки на участие принимаются до 5 декабря. В этом году количество премий Umai увеличено, а номинации остаются прежними: «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Музыкально-исполнительское искусство», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

– Уверены, что Umai-2023 вызовет еще больший интерес у представителей творческих профессий, и члены независимой экспертной комиссии получат на рассмотрение интересные разнообразные работы, способные дать новый импульс развитию отечественного искусства. Рассчитываем на увеличение числа представителей регионов нашей страны, ведь высокий национальный статус конкурса может стать для молодых трамплином к покорению творческих вершин, – отметили в организационном комитете Национальной премии Umai.

В оргкомитете призвали активнее подавать заявки. Для дополнительной подробной информации нужно зайти на официальный сайт «Астана Опера» и изучить список документов, необходимых для участия, в разделе «Премия Umai-2023».

Национальная премия Umai была изначально учреждена, чтобы объединить людей искусства нашей страны.

– Мы приглашаем всех, кто вносит вклад в развитие казахстанской культуры, использовать уникальную возможность представить свое творчество, познакомиться с достижениями коллег, укрепить творческие связи. Напоминаем, что с целью поддержки и развития национального искусства в этом году Министерство культуры и информации РК значительно увеличило количество премий и, соответственно, денежных призов. Так, призовой фонд премии в этом году составил 79 миллионов тенге, – заключили в оргкомитете.

Национальная премия Umai – одна из самых авторитетных и престижных в сфере искусства в нашей стране. Ежегодно она выявляет новые имена выдающихся деятелей, способствуя развитию и продвижению отечественной культуры.