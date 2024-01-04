После реконструкции две котельные в Алматы увеличили мощность

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Как сообщает акимат Алматы, по предварительным подсчетам, проведенная в текущем году очередная модернизация в сфере теплоснабжения позволила сократить процент трубопроводов, отработавших свой 25-летний срок службы до 59,2%.

«В межотопительный период были реконструированы 12 объектов на тепловых сетях общей протяженностью 7,6 км. В секторе производства тепла на всех 84 котельных проведены ремонтно-профилактические и реконструкционные работы. В частности, в 7 котельных заменено 13 котлов, в 12 котельных — 24 дымососа, а также другое вспомогательное оборудование. В рамках модернизации производственная мощность районной котельной «Южная» увеличилась в 1,5 раза, а котельной «Премьера» — в 2 раза», — пояснили в городской администрации.

Кроме того, в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы отметили, что благодаря проводимым работам в 2023 году изношенность сетей водоснабжения снизилась с 55,7% в 2022 году до 54,3% к концу текущего, а водоотведения — с 57,8% в 2022 году до 57%. Уровень газификации в Алматы достиг 99,4%.

В общей сложности по итогам уходящего года в мегаполисе построено и модернизировано всего 231 км инженерных сетей, в числе которых 117 км водоснабжения, 96 км водоотведения и 18 км теплоснабжения. Кроме того, построено 13 канализационных насосных станций.