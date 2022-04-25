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​​​​​​​Двойная победа Бакбергеновых
Бейсенбаев Аскар
корреспондент

Казахстанские борцы продолжают завоевывать медали на проходящем в Улан-Баторе, столице Монголии, чемпионате Азии по видам борьбы.

Вслед за представителями греко-римской борьбы, которые заняли первое общекомандное место, завоевав две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали, обойдя ставших вторыми «классиков» из Ирана и кыргызов, ставших третьими, на ковер вышли вначале наши девушки, а потом и борцы вольного стиля.

Прежде всего порадуемся успеху сестер-близнецов Мадины и Жамили Бакбергеновых, которые, показав невероятные навыки, стали чемпионками континента.

Так, представительница сборной Казахстана по женской борьбе Мадина Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 68 кг, в финале одолела кыргызскую спортсменку, между прочим чемпионку мира-2021, победительницу Кубка мира-2020, чемпионку Азии-2021 и бронзового призера Олимпийских игр в Токио-2020 Мээрим Жуманазарову.

Поединок был невероятно сложным. В финале казахстанка проигрывала со счетом 2:1, но к концу встречи сделала удачный прием и вырвала победу в последние секунды с итоговым счетом 3:2.

Почин своей сестры продолжила и Жамиля, которая выступала в весе до 72 кг и, победив всех соперниц, стала уже двукратной чемпионкой континентального первенства.

Она провела все четыре запланированные схватки (в ее весе победительница определялась по итогам кругового турнира, а в других надо было доходить до финальных схваток). Вначале Жамиля без проб­лем выиграла у узбекистанки Светланы Окназаровой (13:2) и Никки Никки из Индии (7:0). Также ей присудили победы в завершившихся вничью схватках с Даванасан Энх Амар из Монголии (3:3) и японкой Сумире Ниикурой (4:4). Первый раз 26-летняя Бакбергенова выигрывала континентальный старт в 2020-м, а через год стала серебряным призером чемпионата мира.

Также наши девушки принес­ли в копилку сборной Казах­стана и две бронзовые награды. Гулмарал Еркебаева стала третьей в весовой категории до 76 кг. В утешительном финале она встретилась с представительницей Монголии Ариунжаргал Ганбат и победила ее со счетом 7:4. Порадовала и Жулдыз Ешимова в весовой категории до 53 кг, в утешительном финале встретившаяся с представительницей Узбекистана Актенге Кеунимжаевой и завершившая встречу со счетом 5:1 в свою пользу.

Вчера в Улан-Баторе был завершающий день первенства континента по видам борьбы, а на ковер выходили представители вольной борьбы. В первый день состязаний в этом виде единоборств наши палуаны завоевали сразу три медали – одну серебряную и две бронзовые.

Так, Рахат Калжан, выступаю­щий в весовой категории до 57 кг, дошел до финала тунира, где встретился с серебряным призером Олимпийских игр Токио-2020 и двукратным чемпионом Азии Рави Кумаром, представляющим Индию. Встреча завершилась со счетом 2:12 в пользу более опытного спортсмена, ну а Калжан забрал «серебро» континентального первенства, что тоже является большим успехом. Кстати, Кумар стал первым представителем Индии, который добился звания трехкратного чемпиона Азии.

23-летний казахстанец Сырбаз Талгат занял третье место на чемпионате Азии в схватке за «бронзу» в весовой категории до 70 кг, одолев 32-летнего иранца Мохаммадмехди Мослема Еганехомжафари со счетом 4:0.

30-летний казахстанский борец вольного стиля Мамед Ибрагимов провел схватку за «бронзу» в весе до 97 кг против 21-летнего призера юношеской Олимпиады Мухаммадрасула Рахимова из Узбекистана, у которого и выиграл со счетом 3:2 и занял третье место.

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