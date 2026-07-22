Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

1. Абдикешов Алмат Жанболатович, 1984 г. р., исполнительный директор ТОО «Казахмыс Барлау», проживает в городе Косшы.

2. Абенов Мурат Абдуламитович, 1965 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, проживает в городе Астане.

3. Абилева Айымгул Акылбаевна, 1990 г. р., президент Казахстанской ассоциации IT-компаний, проживает в городе Астане.

4. Авершин Константин Викторович, 1976 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, проживает в городе Астане.

5. Адаев Ербол Даненович, 1978 г. р., заведующий Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

6. Адамбаева Алия Раймкуловна, 1984 г. р., президент Фонда президентских инициатив «Dara», проживает в городе Астане.

7. Адамбек Кендебай Сарыбайұлы, 1965 г. р., депутат маслихата города Астаны, проживает в городе Астане.

8. Адамбеков Тилектес Серикбайулы, 1989 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, проживает в городе Астане.

9. Аймагамбетов Асхат Канатович, 1982 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, преподаватель МNU, проживает в городе Астане.

10. Аймаганова Айжан Талгатовна, 1987 г. р., экс-начальник управления прокуратуры по городу Астане, проживает в городе Астане.

11. Алимкулов Бекжан Мухидинұлы, 1989 г. р., заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Atomic Industry Development Association Non-profit Organisation», проживает в городе Астане.

12. Алтай Абай, 1991 г. р., заместитель управляющего Управления делами Президента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

13. Амантай Жаркынбек, 1988 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, проживает в городе Астане.

14. Амиргалиев Мадияр Орынтаевич, 1986 г. р., председатель маслихата Жамбылского района Алматинской области, проживает в Алматинской области.

15. Аскеров Эмин Халилович, 1983 г. р., председатель «Social Innovation Hub», проживает в городе Астане.

16. Атабаева Гульзира Нуржановна, 1994 г. р., председатель РОО «ПОФ «Казахстанский отраслевой профессиональный союз малого и среднего бизнеса», проживает в городе Астане.

17. Атамкулова Гульназ Турехановна, 1968 г. р., независимый директор, член комитета АО «Самрук-Казына», проживает в городе Астане.

18. Ахмедиев Дархан Мейрамулы, 1990 г. р., заместитель министра обороны Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

19. Ахметов Сабит Мейрамович, 1979 г. р., директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

20. Ахметов Съезбек Рахышевич, 1971 г. р., учредитель медицинского центра «Жан-Ер», доцент НАО «Медицинский университет Семей», проживает в городе Семее.

21. Ашимжанов Жанарбек Садыканович, 1976 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, проживает в городе Астане.

22. Ашимова Аяужан Турсынбековна, 1982 г. р., директор Института анализа и прогнозирования, проживает в городе Усть-Каменогорске.

23. Ашимова Ульяна Жумагалиевна, 1984 г. р., журналист телеканала «Jibek Joly⁄Silk Way» РГП «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан», проживает в городе Петропавловске.

24. Әбілов Алпамыс Сұнгатұлы, 1999 г. р., пресс-секретарь МОО «Жаңа адамдар», проживает в городе Астане.

25. Баденова Асель Жанбулатовна, 1989 г. р., директор МОО «Жаңа адамдар», проживает в городе Астане.

26. Базенов Айрат Базенович, 1976 г. р., проректор Университета Алихана Бокейхана, проживает в городе Семее.

27. Байбеков Шалкар Заманбекович, 1967 г. р., председатель маслихата области Абай, проживает в городе Семее.

28. Байсакова Зульфия Мухамедбековна, 1966 г. р., директор ОЮЛ «Союз кризисных центров», проживает в городе Алматы.

29. Байтурсынов Ғиззат Сейдахметұлы, 1994 г. р., вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

30. Бақытбекұлы Нұркен, 1978 г. р., директор ТОО «Ер-Ару», проживает в городе Кызылорде.

31. Балтабаев Адиль Серикулы, 1997 г. р., шеф-редактор Агентства «Хабар», телеканала «24KZ», проживает в городе Астане.

32. Балташева Айнагуль Кыдырбаевна, 1972 г. р., руководитель Управления образования Акмолинской области, проживает в городе Кокшетау.

33. Басин Вадим Борисович, 1962 г. р., генеральный директор АО «QARMET», проживает в городе Темиртау.

34. Батырбеков Эрлан Гадлетович, 1961 г. р., генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан», проживает в городе Курчатове.

35. Батырхан Жолдас Нұрланұлы, 1978 г. р., заместитель акима Актюбинской области, проживает в городе Актобе.

36. Башимов Марат Советович, 1966 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, проживает в городе Астане.

37. Баялиев Рустам Ахатханович, 1975 г. р., посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

38. Баялышбаев Елдос Кайыркенұлы, 1992 г. р., директор реабилитационного центра, проживает в городе Талдыкоргане.

39. Бежецкий Сергей Владимирович, 1969 г. р., председатель правления АО «Ульбинский металлургический завод», проживает в городе Усть-Каменогорске.

40. Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 г. р., депутат Сената Парламента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

41. Бектуров Ренат Нурмолдаевич, 1984 г. р., управляющий Международным финансовым центром «Астана», проживает в городе Астане.

42. Беркимбаев Берик Серикович, 1980 г. р., заместитель акима города Шымкента, проживает в городе Шымкенте.

43. Беспалинов Берген Маратович, 1975 г. р., председатель филиала «Партии «Әділет» Акмолинской области, проживает в городе Кокшетау.

44. Бирмагамбетов Наурызбек Мерекешевич, 1992 г. р., председатель ОФ «Экологический клуб «NECO», проживает в городе Костанае.

45. Битемиров Даурен Мухтарович, 1984 г. р., директор ТОО «Зерде-Фарм», проживает в Туркестанской области.

46. Больгерт Евгений Андреевич, 1984 г. р., депутат Сената Парламента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

47. Буршаков Сатыбалды Ересович, 1968 г. р., чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Северная Македония, проживает в городе Астане.

48. Газдиева Белла Асланбековна, 1982 г. р., ассоциированный профессор кафедры общего языкознания и литературы Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, проживает в городе Кокшетау.

49. Годунова Наталья Николаевна, 1972 г. р., независимый директор совета директоров АО «НК «КТЖ», проживает в городе Астане.

50. Данағұлов Ербол Жеткергенұлы, 1981 г. р., секретарь Актюбинского областного филиала «Партии «Әділет», проживает в городе Актобе.

51. Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна, 1965 г. р., директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница № 3», проживает в городе Астане.

52. Данилов Александр Сергеевич, 1991 г. р., сооснователь аналитической платформы «Astana open dialogue», проживает в городе Астане.

53. Дауталиев Казыбек Нурсеитович, 1983 г. р., директор филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Алматинской области, проживает в Алматинской области.

54. Дәдебай Айбек Арқабайұлы, 1980 г. р., председатель «Партии «Әділет», проживает в городе Астане.

55. Джамалов Бауыржан Салдарович, 1971 г. р., председатель Совета директоров ТОО «AZALA Group» и АО «Жалтырбулак», проживает в Туркестанской области.

56. Джаманкулова Карлыгаш Калибековна, 1982 г. р., президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз», проживает в городе Астане.

57. Джансенгиров Арман Серикович, 1985 г. р., директор Талдыкорганской городской многопрофильной больницы, проживает в городе Талдыкоргане.

58. Ділдәбек Дидарбек Жұмағалиұлы, 1997 г. р., председатель Алматинского городского филиала «Жастар Рухы», проживает в городе Алматы.

59. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович, 1962 г. р., ректор Карагандинского национального исследовательского университета им. Е. А. Букетова, проживает в городе Караганде.

60. Егамбердиева Динара Асиловна, 1988 г. р., директор «Асыл – LTD», проживает в Туркестанской области.

61. Елеусизова Бота Сериковна, 1975 г. р., аким Уйгурского района Алматинской области, проживает в Алматинской области.

62. Ералиев Бегалы Ералиевич, 1970 г. р., директор ТОО «Азия Газкубыры», проживает в городе Таразе.

63. Ералиев Магжан Абзалович, 1989 г. р., директор полного товарищества «Абзал и К», проживает в городе Кызылорде.

64. Ергарин Даурен Тлекович, 1982 г. р., заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

65. Ергешбек Нұрсадық, 1972 г. р., советник акима Туркестанской области, проживает в городе Туркестане.

66. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы, 1992 г. р., заместитель председателя правления, член правления АО «Жасыл даму», проживает в городе Астане.

67. Ерниязова Айсулу Алимжановна, 1994 г. р., руководитель Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области, проживает в городе Караганде.

68. Есимханов Сунгат Куатович, 1973 г. р., вице-министр энергетики Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

69. Есматов Серик Аманжолулы, 1998 г. р., паралимпиец, проживает в городе Алматы.

70. Жакселекова Ботагоз Шаймардановна, 1980 г. р., вице-министр юстиции Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

71. Жукебаев Алмат Отаубаевич, 1983 г. р., директор ТОО «GR Kenes», проживает в городе Жезказгане.

72. Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич, 1973 г. р., внештатный советник председателя «Партии «Әділет» по предпринимательскому крылу, проживает в городе Астане.

73. Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна, 1975 г. р., аким района Жетысу города Алматы, проживает в городе Алматы.

74. Закиева Динара Болатовна, 1982 г. р., соучредитель Благотворительного фонда «Қасиетті жол», проживает в городе Астане.

75. Зенченко Геннадий Геннадьевич, 1964 г. р., директор КТ «Зенченко и компания», проживает в Северо-Казахстанской области.

76. Ильясов Еркебулан Сайдуллаевич, 1985 г. р., генеральный директор ТОО «Alageum Electric», проживает в городе Астане.

77. Имашева Снежанна Валерьевна, 1981 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, проживает в городе Астане.

78. Искандерова Ақерке Нұрғалиқызы, 1997 г. р., председатель Молодежного крыла «Жастар Рухы», проживает в городе Астане.

79. Кажибаева Раушан Жанабергеновна, 1978 г. р., директор РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента РК» Управления делами Президента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

80. Каипов Даурен Айтасович, 1985 г. р., секретарь Жамбылского областного филиала «Партии «Әділет», проживает в городе Астане.

81. Кайдарова Диляра Радиковна, 1967 г. р., первый проректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, проживает в городе Алматы.

82. Калижанова Сандугаш Каиргельдиновна, 1973 г. р., председатель комиссии экономики и бюджета маслихата Павлодарской области, проживает в городе Павлодаре.

83. Калыков Арман Кобыландынович, 1973 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, проживает в городе Караганде.

84. Карабасова Лаура Чапаевна, 1987 г. р., председатель правления-ректор НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова», проживает в городе Астане.

85. Кариева Шолпан Кайратовна, 1991 г. р., председатель межотраслевого совета женского предпринимательства, проживает в городе Таразе.

86. Карин Ерлан Тынымбайұлы, 1976 г. р., первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

87. Каринова Шолпан Танаткызы, 1972 г. р., внештатный советник председателя «Партии «Әділет» по вопросам образования, проживает в городе Астане.

88. Кәрібек Дәулет Жамаубайұлы, 1990 г. р., внештатный советник председателя «Партии «Әділет» по проектам, проживает в городе Астане.

89. Кемалов Мейрамбай Тамабаевич, 1969 г. р., пенсионер, проживает в городе Астане.

90. Кенжеханұлы Рауан, 1979 г. р., президент ОО «Международный фонд казахского языка», проживает в городе Астане.

91. Керимбаева Наргиза Абайдуллаевна, 1981 г. р., генеральный директор ТОО «Retail Stores Kazakhstan», президент БОФ «Mobil Plus Komek», проживает в городе Шымкенте.

92. Кисикова Актоты Жанараловна, 1975 г. р., директор средней школы № 7 города Аркалыка, проживает в городе Аркалыке.

93. Кобеева Алтынай Орманкалиевна, 1972 г. р., директор ОФ «Информационно-ресурсный центр», проживает в городе Алматы.

94. Кожаев Марат Шадетханович, 1964 г. р., депутат Сената Парламента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

95. Кожаниязов Серик Салаватович, 1965 г. р., вице-президент АО «Петро Казахстан Құмкөл», проживает в Кызылординской области.

96. Кожахметова Лаззат Таймыровна, 1976 г. р., заместитель директора «Қоғамдық келісім», проживает в городе Астане.

97. Кузиева Замира Закиржановна, 1996 г. р., председатель правления группы компаний «Универсал», проживает в городе Астане.

98. Куйкабаев Аскар Нуртуганович, 1987 г. р., директор «КБТО», руководитель филиала ТОО «Корпорация Казахмыс», проживает в городе Караганде.

99. Кучинская Юлия Владимировна, 1982 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, проживает в городе Астане.

100. Қамзабекұлы Дихан, 1966 г. р., генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», проживает в городе Астане.

101. Құрмансейіт Ақжол Ахатұлы, 1990 г. р., секретарь областного филиала «Партии «Әділет» области Ұлытау, проживает в городе Жезказгане.

102. Құрметұлы Абылай, 1994 г. р., руководитель Атырауского областного филиала МК «Жастар Рухы», проживает в городе Атырау.

103. Лаврентьев Андрей Сергеевич, 1979 г. р., председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр», проживает в городе Астане.

104. Маралов Даурен Адилмырзаевич, 1980 г. р., председатель Совета директоров АО «Алтын», проживает в городе Алматы.

105. Матжани Нурбек Сеилханулы, 1989 г. р., ведущий РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан Управления делами Президента Республики Казахстан», проживает в городе Астане.

106. Медеуова Дана Теміртайқызы, 1978 г. р., менеджер ТОО «ДЦР Funny School», проживает в городе Астане.

107. Мекеева Жанат Жумагазиновна, 1979 г. р., секретарь Восточно-Казахстанского областного филиала «Партии «Әділет», проживает в городе Усть-Каменогорске.

108. Мусин Багдат Батырбекович, 1983 г. р., председатель правления АО «Казахтелеком», проживает в городе Астане.

109. Муталип Шахмурат, 1990 г. р., председатель наблюдательного совета ТОО «Интегра Констракшн КЗ», президент Федерации бокса Казахстана, член Совета менеджеров ERG, проживает в городе Астане.

110. Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич, 1987 г. р., учредитель ТОО «КазКонстракшн Групп», проживает в городе Уральске.

111. Муханбетжанова Алия Бигазиевна, 1978 г. р., аким Теректинского района Западно-Казахстанской области, проживает в Западно-Казахстанской области.

112. Мухтарова Назгуль Батыржановна, 1990 г. р., заведующий сектором Канцелярии Президента Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

113. Мұсылманбек Ерқанат Серікұлы, 1992 г. р., директор Палаты предпринимателей Акмолинской области, проживает в городе Кокшетау.

114. Мырзағараев Мади Жомартұлы, 1975 г. р., председатель республиканской палаты адвокатов, проживает в городе Уральске.

115. Наимбекова Айжан Избасхановна, 1972 г. р., директор ТОО «Барыс 2007», проживает в городе Шымкенте.

116. Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич, 1972 г. р., председатель маслихата города Шымкента, проживает в городе Шымкенте.

117. Нахбаева Гүлісхан Сайфулинқызы, 1991 г. р., директор научно-исследовательского центра «Молодежь», проживает в городе Астане.

118. Ниязалиев Нуржан Ауезович, 1989 г. р., председатель наблюдательного совета ТОО «РСИТА АЗИЯ», проживает в городе Алматы.

119. Нургалиев Ербол Жолдаспекович, 1975 г. р., заместитель акима Восточно-Казахстанской области, проживает в городе Усть-Каменогорске.

120. Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович, 1963 г. р., директор ТОО «Salem Turkestan», проживает в городе Алматы.

121. Осин Кирилл Владимирович, 1986 г. р., директор «ЭкоМангистау», проживает в городе Актау.

122. Оспанбеков Амирбек Канатбекович, 1982 г. р., экс-руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте, проживает в городе Астане.

123. Оспанов Шота Сабитбекович, 1968 г. р., советник акима Костанайской области, проживает в городе Костанае.

124. Павленко Дмитрий Иванович, 1971 г. р., директор КГКП «Костанайский высший колледж автомобильного транспорта», проживает в городе Костанае.

125. Парсегова Анжелика Борисовна, 1987 г. р., индивидуальный предприниматель «Парсегова А. Б.», проживает в городе Астане.

126. Перепечина Ольга Валентиновна, 1967 г. р., депутат Сената Парламента Республики Казахстан, проживает в городе Петропавловске.

127. Петров Константин Викторович, 1969 г. р., заместитель руководителя службы правового обеспечения «Партии «Әділет», проживает в городе Астане.

128. Пономарев Сергей Михайлович, 1961 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, проживает в городе Астане.

129. Пулатов Шерзод Аббозович, 1978 г. р., председатель ОО «Узбекский этнокультурный центр города Астаны», проживает в городе Астане.

130. Разбекова Ляззат Муратовна, 1974 г. р., директор Технологического колледжа, проживает в городе Астане.

131. Рамазанова Наталья Сергеевна, 1991 г. р., руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Управления общественного развития акимата Костанайской области, проживает в городе Костанае.

132. Рахметова Айзада Нурлановна, 1991 г. р., председатель маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, проживает в Северо-Казахстанской области.

133. Рожин Максим Николаевич, 1983 г. р., депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, проживает в городе Астане.

134. Рымжанов Мади Рысбекович, 1978 г. р., директор Общественного фонда «Национальный фонд поддержки спорта «Дала Қырандары», проживает в городе Астане.