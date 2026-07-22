Токаев произвел ряд назначений

Соответствующие Указы опубликовала Акорда

Фото: Акорда

Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz 

Саинов Амангельды Газезович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии.

 

Атамкулов Бейбут Бакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Али Ерлик Шакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Румынии.

Ранее сообщалось, что Тугжанов Ералы Лукпанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

#Токаев #назначения #послы

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