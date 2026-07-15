Мир прекрасный и удивительный

Культура
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

В Алматы проходит юбилейная персональная выставка художника-иллюстратора, дизайнера, художника по театральным костюмам и мастера авторской куклы Гульфариды Джания­ровой «Мой прекрасный мир».

фото Юрия Беккера

Экспозиция в Национальном центральном музее РК объединила лучшие работы автора, созданные в разных техниках, и позволила посетителям ознакомиться с двумя важнейшими направлениями ее творчества – живописью и авторской куклой. Вниманию посетителей представлено 50 живописных произведений и 20 авторских кукол.

Значительную часть выставки занимают цветочные композиции: яркие полотна «Каллы», «Красные кувшинки», «Красные розы», «Желтые ирисы», «Подсолнухи». Представлены произведения, посвященные национальной культуре, традициям казахского народа, историческому костюму и животному миру. Эти темы художница раскрывает бережно, с большим уважением к культурному наследию.

Не менее сильное впечатление производят авторские куклы. Каждая из них обладает своим характером и настроением, поэтому посетители рассматривают их долго, обращая внимание на мельчайшие детали костюмов, украшений и выражение лиц.

Во многих работах чувствуется театральное начало, ведь значительная часть творчес­кой биографии Гульфариды Джанияровой связана именно с теат­ром. Художница окончила живопис­ное отделение Алматинского художественного училища им. Н. В. Гоголя. В разные годы работала художником по театральным костюмам, занималась дизайном, книжной иллюстрацией и декоративно-прикладным искусством. Богатый опыт работы в театральной сфере помог сформировать ее узнаваемый художественный стиль, в котором большое значение имеют образность, выразительность и внимание к деталям. Выставка будет интересна как ценителям живописи, так и тем, кто впервые открывает для себя искусство авторской куклы.

Сегодня имя Гульфариды Джанияровой хорошо известно не только в Казахстане. Она стала первой представительницей нашей страны, вошедшей в Международную организацию авторской куклы. Ее произведения неоднократно экспонировались на международных выставках и получили признание зарубежных специалистов и коллекционеров.

#Алматы #выставка #Мой прекрасный мир #Гульфарида Джания­рова

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