Барьер от наводнений

Модернизация
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Намечена реконструкция объектов водного хозяйства столицы

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В рамках пресс-тура группа журналистов посетила гидросооружения, обеспечивающие столицу водой. Мероприятие организовало Министерство водных ресурсов и ирригации.

Первым пунктом ознакомительной поездки представителей СМИ стало Астанинское водохранилище, которое выступает ключевым водным ресурсом, снабжающим главный город республики.

Гидроузел был введен в эксплуатацию еще в 1970 году. Он относится к водохозяйственным сооружениям первого класса ответственности. Чаша руко­творного озера вмещает около 410,9 млн кубометров воды. Из них примерно 375,4 млн кубов – объем, ежегодно потребляемый мегаполисом.

Площадь водного зеркала водохранилища составляет 60,7 кв. км. В сезон весенних паводков водосброс на его шлюзах может достигать 1 920 кубометров воды в секунду.

Как рассказал в ходе брифинга журналистам председатель Комитета водного хозяйства МВРИ Арсен Жаканбаев, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации в целях капитальной модернизации стратегического объекта. Уникальность проек­та заключается в том, что впервые за более чем полвека предусматривается не локальный ремонт, а комплексное обновление всего гидроузла. В частнос­ти, будут реконструированы плотина, мост и дорога длиной около километра.

– Проект предусматривает полную замену основного оборудования гидроузла. Намечены укрепление основания плотины, установка современных приборов для постоянного контроля ее состояния. Кроме того, здесь появятся автоматизированные системы управления, учета и распределения воды, мониторинга, оповещения, а также видеонаблюдения, – отметил Арсен Жаканбаев.

По информации представителя МВРИ, одним из наиболее сложных этапов станет реконструкция креп­ления верхового откоса плотины со стороны водохранилища. Работы необходимо выполнять на действующем стратегическом гидроузле в непосредственной близости от воды при непрерывной эксплуатации водохранилища. Это требует точного инженерного контроля и применения специальных технологий.

Если разработку ПСД на модернизацию водохранилища намечено завершить в 2027-м, то уже в том же году начнутся непосредственные работы на объекте.

Стоит остановиться на значении проекта с точки зрения повышения водной безопасности Астаны и Акмолинской области. Модернизация снизит риск аварий, повысит надежность противопаводковой защиты и обеспечит более точное управление запасами воды. Автоматизированный учет позволит оперативно получать достоверные данные о расходе и распределении гидроресурсов, а система мониторинга – своевременно выявлять изменения в состоянии плотины и других сооружений.

Экономический эффект будет достигнут за счет продления срока службы гидроузла, снижения затрат на аварийные ремонты, уменьшения эксплуатационных потерь и перехода от ручного управления к автоматизированному. Повысится надежность питьевого водоснабжения как населения столицы, так и соседних с ней населенных пунктов Акмолинской области.

Стоит сказать, что общая водоснабжающая система, кроме Астанинского водохранилища, включает еще один крупный гидроузел – одноименный контррегулятор. Последний аккумулирует воду, которая прибывает сюда по руслу Ишима после сброса из водохранилища.

Контррегулятор состоит из накопительной водной чаши и капитальной защитной дамбы, призванной удерживать большую воду. Вместимость этого гидросооружения составляет 450 млн кубометров паводковых вод.

Его также ждет серьезная модернизация, предусматривающая установку автоматизированных систем управления приборов учета и контроля, позволяющих следить за малейшим движением тела плотины.

Еще более масштабным выступает проект строительства так называемого катастрофического водосбросного канала. Он будет использован для отвода воды в случае экстремального перегруза контррегулятора в паводковые периоды. С вес­ны нынешнего года строительство этого объекта, призванного стать основой современной системы противопаводковой защиты столицы, уже ведется.

Как сообщил руководитель проекта, представитель подрядной организации ТОО «Компания «Unex Stroy» Александр Попов, длина катастрофического канала составит 3,1 километра. Он строится с учетом перспективного развития столицы, современных гидрологических расчетов и международных подходов к управлению паводковыми рисками.

Канал в случае экстремальной ситуации сможет безопасно отводить в Нуру до 238,4 кубометров воды в секунду и будет включать в себя мостовые сооружения, современную дренажную систему, а также автоматизированный мониторинг и систему раннего оповещения.

Это создаст многоуровневую систему защиты, позволяющую безо­пасно пропускать экстремальные объемы воды без угрозы для городской инфраструктуры. Особенность данного проекта заключается и в том, что он ориентирован не только на предотвращение последствий паводков, но и на управление паводковыми рисками. Именно такой подход сегодня применяется во многих странах мира, где вместо строительства отдельных гидротехнических сооружений создаются комплексные системы защиты, объединяющие дамбы, регулирующие сооружения, каналы, цифровой мониторинг.

Аналогичные принципы используются при эксплуатации противопаводковых комплексов Delta Works в Нидерландах, Thames Barrier в Великобритании, MOSE в Италии и Red River Floodway в Канаде. Проект в Астане практикует современные инженерные подходы с учетом природных и гидрологических особенностей Казахстана.

Осуществление проекта позволит повысить уровень безопасности населения, обеспечить защиту жилых районов, социальных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры, снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и создать дополнительный резерв надежности при прохождении крупных паводков.

#реконструкция #водное хозяйство #пресс тур

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