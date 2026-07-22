СКО: территория партнерства

Проекты
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северо-Казахстанская область превращает соседство с Россией в экономическое преимущество. Сегодня СКО – не просто приграничный регион, а площадка динамичного сотрудничества РК и РФ. Партнерство выражается в строительстве новых заводов и реализации важных инвестиционных проектов.

Фото акимата СКО

Общая граница, развитая логистика и исторические связи позволяют области уверенно развиваться, опираясь на взаимодействие с соседними российскими партнерами. Промышленность выбрала путь кооперации. Одним из символов индустриального сотрудничества стало предприятие Cool Infinity. Это единственный в СНГ производитель вагонов-термосов, поставляемых в том числе на российский рынок.

Предприятие расширяет линейку, осваивает выпуск рефрижераторных вагонов. Это означает новые заказы, дополнительные рабочие места и рост компетенций. Результат: промышленная кооперация выходит на уровень устойчивого экспорта.

Северный Казахстан становится точкой притяжения для инвесторов. Ключевые проекты связаны с выпуском подъемно-транспортного оборудования (инвестиции – около 2 млрд тенге), запуском пищевых производств длительного хранения (более 37 млрд тенге, до 378 новых рабочих мест).

Проекты претворяются в жизнь на территории специальной экономической зоны Qyzyljar, где созданы льготные условия для бизнеса, то есть речь идет уже не о разовых вложениях, а о системном интересе инвесторов.

Сотрудничество развивается и в сфере машинострое­ния. Совместное предприятие «КАМАЗ-Инжиниринг» выпустило более 12 500 грузовиков, обеспечивает техникой северные регионы Казахстана. Этот многотонный автотранспорт успешно используется в строи­тельстве, сельском хозяйстве. Единое технологическое пространство без лишних барьеров приносит выгоду обеим сторонам.

Сельское хозяйство – основа экономики региона. Сотрудничество заключается в поставках современной сельхозтехники из России, внедрении новых технологий обработки почвы, обмене опытом между аграриями. Значительная часть сельхозмашин в регионе – российского производства, что позволяет аграриям повышать эффективность и снижать издержки. В итоге стабильно растет производительность в агросекторе.

Особую роль играет прямое взаимодействие регионов. Северный Казахстан активно сотрудничает с Омской областью, Татарстаном, регионами Сибири. Так, например, подписан план сотрудничества с омичами на 2025–2028 годы.

Российские регионы остаются главным торговым парт­нером области. При этом Северо-Казахстанская область демонстрирует, как геоэкономика может работать на развитие. Сегодня это новые предприятия, устойчивые инвестиции, крепкие деловые связи. Завтра – еще большее расширение производств, углубление кооперации, рост качества жизни.

#сотрудничество #СКО #проекты #РФ

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