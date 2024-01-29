Двух иностранцев задержали в Турции за нападение на церковь

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Всего в рамках расследования задержаны 47 человек, из них двое иностранцы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ria.ru

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам. В 22.00 были задержаны подозреваемые непосредственно в преступлении. Хочу сообщить, что они иностранцы: один - гражданин Таджикистана, другой - россиянин. Предположительно, эти два иностранца - члены ИГ* (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.)", - сказал министр.

Как сообщали ранее СМИ, инцидент произошёл в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Неизвестные  лица напали на одного из прихожан, в результате чего он погиб.

По сообщению Анадолу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с вооруженным нападением во время молитвы в церкви Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер. 

#задержание #Турция #нападение #церковь

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