Двум полицейским, избившим посетителя кафе, вынесли приговор в Кокшетау

Полицейских в Кокшетау осудили за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Фото: polisia.kz

В октябре 2022 года в Кокшетау двое сотрудников полиции в кафе совершили хулиганство, причинив вред средней тяжести здоровью Н. (пункт 1 части 2 статьи 293, пункт 5 части 2 статьи 107 УК РК).

Вина А. и Б. подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями экспертов, записью с камер видеонаблюдения.

Потерпевший просил не лишать свободы виновных.

С учетом этого и наличия на иждивении малолетних детей, возраста и семейного положения подсудимых суд дал А. и Б. 3 года ограничения свободы. Осужденные лишены специальных званий.

В пользу Н. взысканы моральный вред и расходы на адвоката.

Также суд вынес частное постановление в адрес ДП Акмолинской области из-за отсутствия должного контроля и персональной ответственности руководителя за совершение его подчиненными уголовного правонарушения.