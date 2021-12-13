ЕАЭС: сотрудничество по нарастающей

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло итоговое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи встрече приняли участие Почетный Председатель ВЕЭС Елбасы Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин. Кроме того, выступили руководители государств – наблюдателей при ЕАЭС: Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамику роста макроэкономических показателей в рамках союза, несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения.

– Объем взаимной торговли за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5% и достиг 52 миллиардов долларов. Это больше показателя доковидного периода на 16,5%. Вырос объем экспорта между странами союза. Например, рост объемов экспорта Казахстана составил 39%. В сопоставимых цифрах вырос экспорт и других стран – участниц ЕАЭС. Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей, – отметил Глава государства.

В 2021 году Казахстан председательствовал в органах Евразийского экономического союза. Приступая к этой работе в начале года, Касым-Жомарт Токаев сформулировал пять ключевых направлений совместной работы – это усиление промышленной кооперации, устранение барьеров во взаимной торговле, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизации, а также расширение торгово-экономических отношений с третьими странами.

– Мы понимаем, что это работа не одного дня. Однако уже сегодня можно отметить успешную реализацию некоторых из них, – считает Президент РК.

Так, в текущем году утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, а также план мероприятий по реа­лизации основных направлений транспортной политики на 2021–2023 годы. В рамках цифровой повестки ЕАЭС реализуется проект «Работа без границ» (унифицированная общая «биржа труда» ЕАЭС), запущена программа «Путешествую без СOVID-19», утвержден план мероприятий по формированию экосистем цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.

Подготовлена правовая основа внедрения навигационных пломб для отслеживания грузов. Активно реализуется внешняя повестка союза, налаживаются связи и сотрудничество как с отдельными странами, так и с многосторонними организациями.

Вместе с тем, по мнению Главы государства, текущие реалии и новые вызовы, в том числе связанные с появлением очередного штамма коронавируса, требуют еще большей отдачи. Он остановился на ряде вопросов, требующих от стран – участниц ЕАЭС особого внимания.

– Третий год подряд мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом идет борьба не только за эксклюзивные инновационно-технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы. Уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдается системный сбой в виду нехватки микрочипов и компьютерных элементов. Машиностроительные отрасли наших стран не являются исключением. В этой связи предлагается поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли. Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства обратил внимание, что изменения мирохозяйственного уклада влекут повышенный интерес к сухопутным транспортно-логистическим артериям между Европой и Азией, а запрос на сокращение сроков дос­тавки грузов высок как никогда. И здесь у ЕАЭС есть стратегическое геоэкономическое преимущество.

– Мы обладаем значительным потенциалом в развитии сухопутных перевозок, который может стать одним из основных факторов постпандемического восстановления. Странам союза, на наш взгляд, предстоит перейти к более решительным действиям по налаживанию наших «скоростных» трансконтинентальных коридоров, обеспечению их региональной и глобальной конкурентоспособности в сравнении с существующими и будущими альтернативами. В контексте увязки транспортных артерий и продовольственной безопасности полагаем целесообразным более основательно подойти к инициативе Казахстана относительно создания товаропроводящей сети ЕАЭС. Казахстан на протяжении последних двух лет ведет работу по созданию Национальной сети оптово-распределительных цент­ров. Мы готовы принять активное участие в создании и интеграции товаропроводящих систем стран – членов союза, – сказал Президент.

Важный вопрос в углублении интеграционных процессов – последовательное сокращение барьеров, ограничений и изъятий. Глава государства отметил положительную динамику в этом направлении (с 2016 года устранено 54 барьера из 68). А в феврале этого года был сделан очередной важный шаг: утверждена Методология разделения препятствий.

– Теперь процесс рассмотрения и квалификации барьеров регламентирован в доступной для бизнеса форме и в приемлемые сроки. Важно не останавливаться на этом и продолжить вовлечение малых и средних предприятий в процесс евразийской интеграции и торговли без барьеров, – добавил Глава государства.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос эффективности работы Евразийской экономической комиссии, от которой зависит ускоренное развитие ЕАЭС. Президент подчеркнул, что формирование единой и целостной экономической политики на стыке интересов пяти стран – достаточно кропотливая и сложная работа.

– С этого года мы приступили к реализации Стратегии развития Евразийской интеграции до 2025 года. Считаю, нам следует строго придерживаться положений стратегии и не выходить за рамки действующего права союза. Важно помнить, что наша работа и деятельность союза в целом привлекают значительный интерес со стороны внешних парт­неров. Это налагает на нас повышенную ответственность, – сказал Глава государства.

В завершение выступления он вновь подтвердил, что Евразийская экономическая интеграция остается приоритетным направлением для Казахстана. А также подчерк­нул, что прочной основой долго­срочного сотрудничества в рамках союза является приверженность сохранению взаимоуважительного, конструктивного диалога.

В 2022 году председательство в органах Евразийского экономического союза переходит к Кыргызстану. По этому случаю Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента КР Садыра Жапарова и пожелал ему успехов в достижении поставленных целей.

Почетный Председатель ВЕЭС Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем выступлении прежде всего напомнил о том, что встреча проходит накануне важнейшего для нашей страны праздника – 30-летия Независимости Казахстана.

– Лично для меня этот 30-летний рубеж имеет особое значение как для Первого Президента, долгое время возглавлявшего страну. 30 лет назад время требовало принятия новых смелых решений. Необходимо было срочно восстанавливать разрушенные торговые связи между нашими странами. Именно тогда, в 1994 году, в стенах МГУ я впервые инициировал идею создания Евразийского экономического союза. Я убежден, что страны, которые так близки географически, у которых общие традиции и история, не имеют другого пути, кроме как развиваться на основе совместной взаимовыгодной интеграции, – сказал Елбасы.

Созданный в 2014 году ЕАЭС прошел период становления в качестве полноценного интеграционного объединения, стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик. Почетный Председатель ВЕЭС приветствовал предоставление Узбекистану статуса государства – наблюдателя при ЕАЭС, а также предложил пригласить Азербайджан присоединиться к Евразийскому экономическому союзу в том же статусе.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев с целью дальнейшего укрепления сотрудничества ЕАЭС с Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Организацией тюркских государств выступил с предложением создать четырехсторонний экономический форум под названием «Большая Евразия».

В своем выступлении Елбасы остановился на ряде вопросов, актуальных для развития евразийской интеграции.

В первую очередь он отметил тот факт, что пандемия не утихает, новые штаммы вируса, менее восприимчивые к существующим вакцинам, способны замедлить восстановительный рост. Чтобы на­учиться жить в быстро меняющемся мире, быть готовыми к появлению новых угроз и снижать риски, по его мнению, важно и дальше мобилизовывать новые силы и ресурсы, поддерживать друг друга, принимать совместные, взаимовыгодные меры.

– Мы создавали ЕАЭС для взаимной торговли, без ограничений и барьеров, – продолжил Первый Президент. – За все эти годы проделана действительно огромная работа по сокращению препятствий на внутреннем рынке. Нам важно сохранить этот прогресс, обеспечить соблюдение принципов общего внутреннего рынка без изъятий и ограничений. К сожалению, до сих пор кое-где применяются прямые барьеры, различные формы контроля, не всегда выполняются обязательства. Это уводит нас от главной цели – формирование сою­за, обеспечение, как мы и заявляли при создании ЕАЭС, четырех свобод – движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Далее Елбасы отметил, что на фоне структурных сдвигов в мировой экономике уже в ближайшем будущем может произойти исчезновение целых отраслей, кроме того, обостряются вопросы климатической повестки. Он подчеркнул, что масштабы данных процессов требуют серьезных инвестиций, изменений в экономиках стран – участниц союза с фокусом на быстрорастущие, высокотехнологичные отрасли.

– Все это невозможно без слаженных действий, совместных усилий. Различные подходы к декарбонизации не должны стать дополнительным барьером во взаимной торговле и бременем для наших предпринимателей. Нам вместе предстоит найти выход из старой модели роста, определив для ЕАЭС новые направления развития, отвечающие современным реалиям, – акцентировал Почетный Председатель ВЕЭС.

Первый Президент затронул и еще один важный вопрос: обратив внимание на то, что большинство импортируемых из третьих стран товаров можно производить в государствах – членах союза, он предложил осуществить программу импортозамещения внутри ЕАЭС.

– Сегодня больше, чем когда-либо, необходимо усилить работу по повышению экономической активности стран ЕАЭС. На фоне глобального кризиса доверия и геополитических разломов важно беречь и укреплять наш союз, который открыт для новых участников и готов к сотрудничеству с другими интеграционными объединениями. Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к тому, чтобы вывести наши экономики на путь восстановления роста, – подчеркнул Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Главы стран – участниц ЕАЭС также поделились своим видением актуальных направлений и приоритетных вопросов развития сотрудничества в рамках евразийской интеграции.

По завершении заседания в расширенном формате лидеры государств – членов ЕАЭС продолжили обсуждение в узком составе.

По итогам мероприятия приняты 20 документов, направленных на дальнейшее укрепление интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС.

В их числе решения: о формировании рабочей группы по разработке единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе; об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2022 год; о внесении изменений в Положение о статусе государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе; об обеспечении функционирования единого рынка услуг в сфере строительства; об общих подходах к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг; об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд ЕАЭС и другие.

Даны распоряжения о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС. Кроме того, определены место и время проведения следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета – оно запланировано на май 2022 года в Бишкеке.

Подписан также важный пакет международных документов.

В том числе заключены соглашения: о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок; об осуществлении ­аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС; об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Кроме того, подписан Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года («II Большой Протокол»).