ЕАЭС: сотрудничество по нарастающей

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло итоговое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета.
В состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи встрече приняли участие Почетный Председатель ВЕЭС Елбасы Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин. Кроме того, выступили руководители государств – наблюдателей при ЕАЭС: Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамику роста макроэкономических показателей в рамках союза, несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения.
– Объем взаимной торговли за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5% и достиг 52 миллиардов долларов. Это больше показателя доковидного периода на 16,5%. Вырос объем экспорта между странами союза. Например, рост объемов экспорта Казахстана составил 39%. В сопоставимых цифрах вырос экспорт и других стран – участниц ЕАЭС. Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей, – отметил Глава государства.
В 2021 году Казахстан председательствовал в органах Евразийского экономического союза. Приступая к этой работе в начале года, Касым-Жомарт Токаев сформулировал пять ключевых направлений совместной работы – это усиление промышленной кооперации, устранение барьеров во взаимной торговле, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизации, а также расширение торгово-экономических отношений с третьими странами.
– Мы понимаем, что это работа не одного дня. Однако уже сегодня можно отметить успешную реализацию некоторых из них, – считает Президент РК.