Единую платформу создадут Казахстан и Азербайджан

Международное сотрудничество
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Аменова Дана
Корреспондент

Казахстан и Азербайджан создадут единую платформу по вопросам охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: gov.kz

В рамках дней культуры Казахстана в Азербайджане, которые проходят в Баку со 2 по 5 декабря, министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

Аида Балаева передала министру культуры проект Дорожной карты по взаимодействию между двумя странами, охватывающий сферы культуры архивного дела, информации, гражданского общества, волонтерства и молодежной политики.

"В рамках документа стороны планируют тесно сотрудничать в организации культурных мероприятий, научных археологических исследований, создании общей платформы по обмену мнениями и информационными материалами по вопросам охраны и использования объектов историко-культурного наследия и научно-реставрационным работам. Предусмотрены презентации книг народных писателей двух стран, перевод художественной литературы, реализация совместных медиапроектов, обмен анимационным, документальным и художественным контентом, лучшими волонтерскими практиками и проектами", - отметили в МКИ.

Ряд мероприятий запланирован в сфере креативной индустрии.

Также состоялась встреча с министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым, с которым были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики.

В частности, казахстанская сторона предложила продолжить развитие сотрудничества посредством организации молодежных мероприятий по креативной индустрии, экологических акций, выставок. Предполагается, что это позволит активизировать обмен опытом и знаниями, а также развить творческий потенциал и предпринимательские навыки у молодежи.

 

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