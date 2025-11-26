Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»

В Доме дружбы в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана впервые состоялся областной конкурс красоты «Мисс Ассамблея-2025».

фото Руслана Орлова

Мероприятие прошло в рамках реа­лизации республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала», направленного на укрепление казахстанской идентичности и единства среди детей и молодежи различных этнических групп. А организаторами конкурса стали областная АНК и КГУ «Қоғамдық келісім» областного управления общественного развития.

Как сообщила руководитель сектора по работе со СМИ областной АНК Асель Абзал, заявки на участие в конкурсе подали восемь красавиц разных этносов в возрасте от 17 до 27 лет. Они представили культуру и традиции азербайджанского, русского, чеченского, узбекского, турецкого и таджикского этносов.

Оценивать красоту, талант и интеллект участниц было доверено жюри, в состав которого вошли глава областного немецкого этнокультурного объединения Ирина Шек, заместитель директора КГУ «Қоғамдық келісім» Руслан Курманов, финалистка республиканского конкурса «Мисс Казахстан-2025» Айкерим Нургалиева и другие.

Конкурс состоял из четырех этапов. На первом – «Таныстыру» – участницы рассказали о себе, подчерк­нув национальную самобытность и личные качества. На этапе «Білім мен парасат сындары» конкурсантки ответили на вопросы об АНК, традициях и культуре, национальных ценностях, также оценивался уровень владения государственным языком.

В ходе дефиле «Ұлт сәні» девушки презентовали традиционную одежду своего этноса, рассказали о значении и истории нарядов. Завершал конкурс этап «Шығармашылық өнер», где участницы демонстрировали творческие возможности, соревнуясь в пении, танцах, чтении стихов и игре на музыкальных инструментах.

По итогам выступлений главный приз в 100 тыс. тенге и корону «Мисс Ассамблея-2025» завоевала активистка славянского этноса из Сырдарьинского района Лидия Мясцова. Награда за первое место вручена представительнице азербайджанского этноса из города Байконыра Сабине Мурадовой. Второе место у посланницы узбекского этноса, активистки организации «Ассамблея жастары» Гульбахор Искаковой, на третьем месте студентка высшего колледжа «Болашақ», представительница таджикского этноса Нуржайна Джурабаева. Денежные призы и сертификаты магазина «Коблан наз» получили и остальные конкурсантки.

– Конкурс «Мисс Ассамблея-2025» не только укрепил культурные связи между молодежью, но и сформировал новый формат популяризации государственного языка и национальных ценнос­тей, – подводя итоги, отметила Ирина Шек. – Несомненно, каждая участница по красоте и таланту заслуживала победы. И чтобы выбрать самую яркую личность, мы обращали внимание на культуру речи, харизму, обаяние, артистизм. Лидия Мясцова – яркий пример уважения к государственному языку, приверженности единству, чуткого отношения к культуре в целом.

– Самобытность Лидии Мясцовой заслужила высокую оценку зрителей и жюри, – говорит глава этнокультурного объединения «Славяне» Галина Щербакова. – Она показала, как глубоко ценит национальные ценности и хорошо знает казахские традиции. Она мастерски исполнила песни Абая, прекрасно передала смысл казахской классики. Ее победа заслуженная.

