Единую базу лекарств и учета очередей внедрят в Казахстане

Сервис по контролю лекарственных средств и единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в правительстве.

Отмечается, что система отслеживания лекарств позволит решить сразу ряд задач.

В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.

Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix.

В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.

Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.

Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.

Кроме того, главе правительства также презентовали единую базу учета очередности в детские сады.

Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.

Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очередность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски.

Запуск единой базы намечен на январь 2024 года.