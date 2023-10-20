Единую базу лекарств и учета очередей внедрят в Казахстане

Сервис по контролю лекарственных средств и единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в правительстве.
Отмечается, что система отслеживания лекарств позволит решить сразу ряд задач.
В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.
Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix.
В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.
Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.
Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.
Кроме того, главе правительства также презентовали единую базу учета очередности в детские сады.
Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.
Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очередность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски.
Запуск единой базы намечен на январь 2024 года.