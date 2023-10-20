Единую базу лекарств и учета очередей внедрят в Казахстане

Правительство
135
Кунапия Гульмира
корреспондент

Сервис по контролю лекарственных средств и единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в правительстве.

Отмечается, что система отслеживания лекарств позволит решить сразу ряд задач.  

В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.

Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. 

В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.

Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.

Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.  

Кроме того, главе правительства также презентовали единую базу учета очередности в детские сады. 

Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.

Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очередность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски.

Запуск единой базы намечен на январь 2024 года.

#лекарства #сервис #детсады

Популярное

Все
Краеведы Семея установили знак в географическом центре Евразии
Апрель нечаянно нагрянул
О чем рассказали атлеты, выступившие на Азиаде?
В двух победах от Евро-2024
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Не Барби. И это просто замечательно
Подружить людей и роботов
Кто встряхнет «Барыс»?
«Плохиш» казахского кино
Казахский как по нотам
Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана
Школа выживания
Уроки истории
Почему туристы обходят стороной Шымкент?
Мажит Чумбалов. Врач и гражданин
В поисках корней
В Астане прошел XI Гражданский форум Казахстана
«Зеленая повестка» для профсоюзов
Напоминание о прошлом, которое нельзя забыть
День отважных парней
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Скачет как косуля, летает как птица
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Спикер Сената встретился с участниками дебатного турнира
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
Незрячий Бородач и Звездочка
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Жамаубаев провел заседание МВК по регулированию предпринима…
Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протон…
Сельскохозяйственную перепись в пилотном режиме проведут в …
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]