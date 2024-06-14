Его называли батей

Сегодня имя Петра Поспелова носит маленькая скромная улочка в центре Караганды. Большинство горожан не помнит, в честь кого она названа. Знают это только здешние медики, потому что они учились в вузе, который появился в Караганде благодаря стараниям Петра Поспелова. Врач, приехавший с далекой Кубани, осознавал, что угольному краю нужны медики-казахстанцы, которые получат образование на родине и будут лечить свой народ.

– Петр Моисеевич понимал, что создает институт для студентов из аула, – отмечает хранитель музея медицинского университета Караганды Наиля Сайфулина. – Ведь тогда, в первой половине XX века, в Казахстане был всего один специализированный вуз – в Алма-Ате. Врачей катастрофически не хватало. Местных специалистов можно было по пальцам пересчитать, а приезжие отрабатывали три года и возвращались в родные края.

Но обо всем по порядку. Молодой врач-лечебник Петр Поспелов вместе с супругой-педагогом и маленьким сыном приехал в Караганду в 1933 году. Тогда и города-то здесь еще не было. На месте нынешнего промышленного центра располагались несколько горняцких поселков, которые прилегали к угольным шахтам. Кругом лишь юрты, землянки и мазанки. Единственным кирпичным зданием была больница. До революции здесь располагалась контора англичан – бывших владельцев угольных копей.

Свою карьеру молодой специалист начал с должности врача в амбулатории, в больнице второго рудника, а спустя всего год он возглавил это медучреждение. В 1940 году Петра Поспелова назначили заведующим карагандинским областным отделом здравоохранения. Через год началась Великая Отечественная война, и ему пришлось заняться организаций эвакогоспиталей, доставать для них лекарства и оборудование. Как потом вспоминал Петр Моисеевич, днем он лечил раненых, которых привозили с фронта, а ночью вместе с коллегами разгружал уголь. Он был необходим, чтобы отапливать госпитали.

Работая в военные годы, Петр Поспелов видел, как остро в угольном крае не хватает врачей. Поэтому в 1947 году он отправил в Минздрав СССР предложение о том, чтобы открыть в Караганде медицинский вуз. И его поддержали. Спустя три года в городе появился новый институт. Сюда из ликвидированного Казанского стоматологического института перевели студентов, окончивших первый курс. Петра Поспелова назначили директором вуза. В те времена привычной для нас должности ректор еще не существовало.

В 1950 году в карагандинский «мед» поступили 228 студентов, 69 из которых приехали из Татарстана. А кто их будет учить? В поисках преподавателей Петр Поспелов поехал в Казань. Надо сказать, он прибегал к хитростям и уловкам, чтобы заманить к себе лучших педагогов. Вот случай, который свидетельствует не только о его незаурядных организаторских способностях, но и о гибкости ума, тонком чувстве юмора.

«Нас, сотрудников института, собрали в актовом зале и сказали, что вуз переводят в Караганду. Я слышала, что на карте нашей страны есть такой город, но ничего о нем не знала, – вспоминала преподаватель Галина Шамсеева. – И вот на трибуну вышел Петр Моисеевич и говорит: «В Караганде открывается медицинский институт, надо, чтобы сотрудники поехали и помогли с его организацией». Тут кто-то в зале спросил: «А какова жизнь в Караганде? Как с питанием?» Петр Моисеевич, будучи человеком плотного телосложения, ответил: «Посмотрите на меня! Какой я, такая и жизнь в Караганде!»

А еще новоиспеченный руководитель вуза расписал красоты этого неведомого для жителей Казани города. Он рассказывал, что в Караганде зеленые бульвары, дворец культуры, река и просторные площади, на которых бьют фонтаны. А еще – живописная осень, почти такая, как в своих стихах описывал Пушкин. Педагоги ехали в Караганду и оставались, причем среди них было много светил науки того времени: профессор-анатом Абрам Лаббок, кандидат биологических наук Ангелина Зорина, биохимик Валентина Якубовская, микробиолог Григорий Мар, акушер-гинеколог Исаак Каганович...

– Помню слова нашего преподавателя Ирины Алексеевны Серебровской. Она, будучи аспиранткой Горьковского мединститута, приехала к нам в Караганду вместе со своим научным руководителем Яковом Лазарисом в 1951 году, – вспоминает бывшая студентка, а теперь ассоциированный профессор кафедры биомедицины Людмила Филатова. – Ирина Алексеевна говорила: «Из всего того, что обещал нам Петр Моисеевич, в Караганде была только прекрасная золотая осень».

Поначалу мединститут располагался в здании на улице Кирова (сейчас – улица Ерубаева). Потом вуз стал разрастаться. Строились новые корпуса и общежития. Из года в год росло количество преподавателей и студентов. Приемная комиссия ездила по Казахстану в поисках выпускников, жаждущих стать врачами.

К своим студентам Петр Поспелов относился по-отечески. Они за глаза называли его батей.

– Однажды к Петру Моисеевичу пришла студентка и сказала, что ей нужно домой, в Петропавловск, а денег на дорогу нет, – рассказывает хранитель музея медуниверситета Наиля Сайфулина. – Он дал ей 25 руб­лей и забыл об этом. По тем временам это были большие деньги. Знаете, Поспелов старался заботиться о своих учениках. В его вузе ведь были и студенты-казахи, которые не владели русским языком. Случалось и такое, что они не могли сдать сессию. Петр Моисеевич приглашал их к себе и говорил, что никого отчислять не станет. Иначе как потом ему смотреть в глаза их отцам-аксакалам? В таких случаях он прикреплял к студентам-казахам их говорящих по-русски сокурсников, и те помогали товарищам сдать экзамен.

Преподаватели, работавшие вместе с Петром Поспеловым, помнят его как интеллигентного, обходительного и тактичного человека, который не бравировал своей должностью.

Он с семьей жил в доме номер 5 по проспекту Советскому (ныне – проспект Бухар-жырау), имевшем три небольшие комнаты, кухню и веранду. Здесь Петр Поспелов любил проводить свободное время. На его веранде стояли бутылки с гидрозатвором и надетыми на них резиновыми перчатками. Хозяин готовил в них наливку из яблок, вишни и других ягод, а потом угощал гостей.

«Петр Моисеевич очень любил уху и раков, прекрасно их готовил и часто приглашал нас на трапезу, – пишет в своих воспоминаниях его студентка и соседка Людмила Филатова. – Мы засиживались у него допоздна. С ним было очень интересно: остроты, экспромты, веселые рассказы. Он делился своими воспоминаниями о Караганде 30–50-х годов XX века. Это был человек тонкого ума, находчивый, любивший женское общество и саму жизнь».

Петр Поспелов руководил мединститутом без малого 25 лет. В 1973 году ему, заслуженному врачу КазССР, присвоили звание почетного гражданина города Караганды. Спустя 12 лет Петр Моисеевич скончался. А его детище живет и готовит молодых врачей. В следующем году Медицинский университет Караганды будет отмечать свое 75-летние. Сейчас коллектив ратует за то, чтобы вузу присвоили имя его первого руководителя – Петра Поспелова.