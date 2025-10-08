Чемпиона сердец миллио­нов живущих на этой планете не стало семь лет назад, и уже на следующий год после трагической гибели Дениса Тена состоялся первый турнир его памяти. Сегодня это престижные профессиональные соревнования, входящие в серию ISU Challenger под эгидой Международного союза конькобежцев.

Этим статусом объясняется уровень организации, судейства и представительства участников Denis Ten Memorial Challenge, среди которых немало титулованных и топовых спортсменов мирового рейтинга. Но, пожалуй, ни одно другое первенство не окружено такой трогательной и эмоциональной атмосферой.

Татьяна Тарасова – легендарный тренер по фигурному катанию, воспитавшая больше десятка олимпийских чемпионов и участвовавшая в спортивной подготовке Дениса Тена, – впервые смогла прилететь на турнир. Не раз признававшаяся в особой удаче работать со своим талант­ливым воспитанником, она и теперь говорит о нем с большим чувством.

– Это был необыкновенный молодой человек. Денис понимал все с полуслова и сразу же выполнял. Позже стал предлагать свои идеи на основе моего материала. На глазах он буквально расцветал, и я была в восторге от его таланта. Я любила его и буду любить всю жизнь, – приз­налась на пресс-конференции Татьяна Анатольевна.

Так же однозначно она определяет роль Дениса в продвижении Казахстана на олимпийский уровень:

– Все удивлялись: «Кто он? Из какой страны?» Кто-то даже с трудом представлял, где находится Казахстан, а Денис уже поражал своим катанием. Его выступление было настолько сильным, что судьи просто не могли поставить ниже. Это колоссальная потеря для спорта. Его уважали и боготворили за трудолюбие, талант и человечность.

О статусе Denis Ten Memorial в серии турнирного челленджера, по мнению заслуженного тренера, говорят сами факты:

– Турнир стал действительно очень важным. Посмотрите, какие люди сюда приезжают! Все фигуристы знают: турнир памяти Дениса Тена существует, и о нем говорят. На чемпионате мира можно услышать: «У Дениса Тена проходят соревнования». И я не слышала ни одного равнодушного отзыва – только восторг. Взять хотя бы Джейсона Брауна: он победитель командного чемпионата мира, олимпиец, но тоже приехал сюда.

Приехал и «легким движением руки» завладел расположением публики и международного жюри. Джейсон Браун – скоростной, прыгучий и невероятно артистичный – умудрялся срывать аплодисменты едва ли не на каж­дом элементе. Правда, хватило ему этого лишь для третьего места на пьедестале. Обаятельного американца смог опередить «вдумчивый» и техничный Ника Эгадзе из Грузии. Но, конечно же, триумфатором турнира в мужском одиночном катании стал наш Михаил Шайдоров.

Татьяна Тарасова говорит о Мише как о новой звезде мирового спорта:

– Мы болеем за него и хотим, чтобы у него сложилась настоящая спортивная жизнь по таланту. Понимаете, именно по таланту! Тренер сумел найти ключ к Мише, раскрыть его, теперь мы любуемся его катанием.

Михаил Шайдоров – большая надежда казахстанского спорта высших достижений. На турнире Denis Ten Memorial Challenge – первом официальном старте перед Олимпиадой 2026 года – казахстанец впервые представил свою олимпийскую программу с максимальным набором элементов ультра-си: в произвольном катании он исполняет сразу пять четверных прыжков в сложных связках.

Несмотря на небольшую помарку в короткой программе, Михаил уверенно опередил своих соперников на турнире в Алматы, чем продемонстрировал серьезную претензию на олимпийскую медаль.

К участию в мемориале Дениса Тена в этом году было заявлено более 150 спортсменов из 25 стран: от США до Китая. В соревновательном этапе на лед вышли фигуристы-одиночники в категориях «юниоры» и «взрос­лые», а также танцевальные пары. Победителями в юниорской женской группе стали кореянки Гонхи Ким и Минсонг Ким, на третьем месте – представительница Азербайджана Арина Калугина. Весь пьедестал в первенстве юниоров заняли казахстанцы: Артур Смагулов, Никита Козлов, Кенан Бердибаев.

Среди женщин первые два места заняли фигуристки из Кореи Хеин Ли и Асон Юн, третьей стала канадка Мадлен Скизас. В танцах на льду ожидаемую победу одержал грузинский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, серебро – у американцев Уны и Гейджа Браун, бронзовую медаль увезла пара, выступающая под шведским флагом, Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров.

Все эти имена: и те, что уже успели прозвучать с высоких спортивных вершин, и те, с которыми специалисты только знакомятся, стоит запомнить: совсем скоро они будут указаны в турнирных таблицах самых прес­тижных мировых состязаний.

В финальном гала-шоу на ледовую площадку алматинской «Халык Арены» вышли и звезды турнира – сильнейшие спорт­смены планеты, воспитанники Академии Дениса Тена: от юных фигуристов до действующих чемпионов. Подарком для зрителей оказалось блистательное выступ­ление особых гостей – олимпийских чемпионов в парном катании Максима Транькова и Татьяны Волосожар.

Не оставила равнодушных на трибунах эмоциональная кульминация – премьерный прокат номера чемпиона Казахстана Диаса Джиренбаева под музыкальную композицию She Won’t Be Mine, написанную Денисом Теном незадолго до гибели. Трогательный сюжет вернул ледовый стадион на десяток лет назад, когда великий спортсмен, образованный, интеллигентный и большой души человек еще жил, горел новыми планами и щедро делился с окружающими своим безграничным талантом.

Турнир Denis Ten Memorial Challenge надежно закрепил Казахстан в рейтинге мирового фигурного катания.