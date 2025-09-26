фото Юрия Беккера

Язык тишины, который понимают без слов

В один из игровых дней первенства планеты, проходящего во Дворце спорта им. Балуана Шолака, я пришла пораньше, чтобы понаблюдать за ребятами перед их поединками, и это было довольно интересно.

Холл постепенно наполнялся детьми из разных стран. Одни приходили с родителями, другие – в сопровождении тренеров. Было занятно наблюдать за этим интернациональным потоком детей и взрослых. Вот группа ребят в темно-­зеленых пиджаках – настоящие юные джентльмены – из Пакистана, рядом на скамейках с ноутбуками сидят дети из Южной Кореи, а на пуфиках отдыхает большая делегация из Китая. Здесь же я встретила и наших ребят, и первыми, с кем удалось познакомиться, оказался Сакен Кумарбай со своим семилетним сыном Берекетом Шоканом из Кызылорды. Как оказалось, юный шахматист уже является чемпионом своего региона. По словам папы, чемпионат мира – это действительно очень большое событие, в том числе и для юных казахстанцев. В свою очередь Берекет уже доволен своими результатами в баталиях с соперниками из Люксембурга, Туниса, Словении.

...Но вот дети начали рассаживаться за шахматным столами, и веселые мальчишки и девчонки на глазах превращались в очень серьезных спортсменов, готовых к борьбе. Участников этого первенства вполне можно назвать будущим интеллектуальным потенциалом своих стран. Каждый из них уже добился многого.

На турнире работают 64 арбитра из 27 стран, среди них казахстанка Каусар Бауыржан – международный арбитр категории С, первая в стране, достигшая этого уровня. Она и рассказала, как устроена система судейства, которая основывается на знании законов и правил шахматной игры. Шахматы у нее в крови: ее папа Шакей Бауржан – один из сильнейших тренеров в Казахстане, который с детства обучал этой игре двух своих дочерей. Ее сестра, между прочим, международный мастер FIDE. В 2015 году Каусар впервые пробовала судить, а уже в 2020 году получила звание международного арбитра.

– Атмосфера на чемпионате просто потрясающая. Представьте: 800 досок, сотни детей из разных стран. Я судила на самых разных турнирах – и топовых шахматистов, и самых маленьких. В прошлом году такое же первенство проходило в Италии. Приятно, что дети узнают меня. Там я отвечала за честную игру, а здесь мне доверили жеребьевку. Это большая честь. Наблюдая за ними, вижу их удивительное преображение за доской. До игры они обычные дети – бегают, прыгают, но за доской меняются. Полная концентрация, выбор стратегии и плана игры. Ошибся – и весь план рушится. Это учит их ответственности. Уникальность шахмат в том, что шестилетний ребенок может играть с очень взрослыми соперниками, и это нормально – здесь важна только сила ума. Мне очень нравится шахматная традиция, когда перед партией соперники пожимают друг другу руку, желая удачи, а после благодарят за игру. Это воспитывает уважение к сопернику, – отмечает Каусар.

По ее словам, турнир проходит по швейцарской системе: победитель играет­ с победителем, проигравший – с проигравшим.

– Все определяется через компьютерную программу. Сначала формируется стартовый список игроков по рейтингу. Никто не выбывает, соперники подбираются по очкам. Программа сама распределяет пары и цвета фигур, – поясняет Каусар. Она считает, что 200 участников казахстанской команды, участвующих в чемпионате мира, получили шикарный шанс проверить свои силы против сильнейших ровесников со всей планеты.

Работа судейской команды требует большого внимания. Один арбитр контролирует от 8 до 10 досок.

– Мы следим, чтобы дети правильно сели, фиксируем результаты, решаем спорные моменты. Каждый ребенок ведет запись своей партии. Представьте – они учатся писать шахматную аннотацию раньше, чем писать свое имя! Иногда бывает так, что ребенок хочет предложить ничью, но не знает, как объяснить сопернику. Тогда мы выступаем переводчиками, – рассказывает она.

Интересуюсь, почему турниры проходят не с утра, а с 15.00. Как оказалось, с утра дети работают с тренерами, изу­чают дебюты соперников. У большинства есть персональные тренеры, кто-то работает с ними онлайн, а в некоторых командах один тренер на всю сборную. Только в завершающий день турнир нач­нется утром, потому что вечером будет торжественное закрытие.

Индия и Африка

на карте мира

Знакомство с представителем тренерского штаба сборной Индии Джеем Kумаром стало не случайным, так как самым молодым действующим чемпио­ном мира по шахматам является индийский шахматист Гукеш Доммараджу. Этот титул он завоевал в 2024 году, победив предыдущего чемпиона – Дин Лижэня из Китая. К слову, сегодня весь мир говорит об индийских шахматистах. Тренер поделился своим взглядом на причины шахматного бума в его стране. Он считает, что прорыв связан сразу с несколькими факторами.

– Во-первых, COVID-19. В период пандемии дети сидели по домам, и у них было много свободного времени. Тогда шахматы стали настоящим открытием для многих. Во-вторых, у нас появились новые кумиры: если раньше в Индии был только один Ананд, сегодня к нему добавились молодые звезды, такие как Гукеш. Дети видят их успехи и тоже хотят играть и добиваться результатов, – рассказывает Джей Кумар.

Отметил тренер и особую роль родителей, которые осознанно приводят детей в шахматные клубы. Они понимают, что шахматы – это не только спорт, но и развитие интеллекта. Эта игра помогает ребенку в учебе, дисциплинирует, развивает логику и открывает хорошие карьерные перспективы. Многие родители прямо говорят: «Пусть он будет шахматистом, это престижно и полезно».

Шахматные кружки в Индии бывают как платными, так и бесплатными. При этом СМИ активно поддерживают развитие спорта.

– Отрадно, что печатные издания у нас много пишут о шахматах, тем самым популяризируя этот спорт. Это тоже мотивирует, и сегодня шахматы стали модными. Успехи ребят возможны только благодаря постоянной практике, настоящий чемпион никогда не останавливается, он играет на всех турнирах, не боится проигрышей и всегда идет вперед. Именно так шел к шахматному Олимпу Гукеш Доммараджу, – отмечает Джей Кумар.

На чемпионате мы пообщались и с тренером из Южно-Африканской Рес­публики Кэролом Лифшеди, который привез в Казахстан 11 юных шахматистов. Его подопечные играют в разных категориях – от самых младших до старших.

– Чтобы попасть сюда, дети прошли длинный путь. Они участвовали во многих турнирах, набирали рейтинг, занимались с сильными тренерами. К сожалению, их наставники не смогли приехать, но следят за игрой онлайн. Здесь собрались сильнейшие шахматис­ты из США, Индии, Китая, России, Казахстана. Я считаю, что Казахстан – один из лидеров в этом ряду, – отмечает он.

Тренер подчеркнул, что турнир организован на высоком уровне, дети чувствуют себя прекрасно. Конечно, бывают удачные и неудачные партии, но в целом эмоции у ребят только положительные. Это первая поездка тренера и большинства его воспитанников в нашу страну.

– Природа прекрасная, люди добрые, питание отличное – все на высшем уровне. Казахстан – это страна, которая умеет принимать шахматистов по-настоящему тепло. Особенно понравились мастер-классы. Мы участвовали уже в трех, и это было очень полезно, – отметил он.

Этот же факт отмечает и исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова, рассказавшая о том, как они старались создать максимально комфортные условия для участников соревнований. Несмотря на загруженный график, юные спортсмены, тренеры, родители могут больше узнать об Алматы. Все гости проживают в отелях в центре города, чтобы можно было совершать пешие прогулки в ближайших парках и скверах. А в день отдыха они побывали на Шымбулаке, где любовались красотой нашей природы.

Игра объединила юных спортсменов из разных континентов, однако все они говорят на одном языке – языке шахмат.