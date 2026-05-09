Вьется пыль из-под копыт!

С Днем Победы участников скачек и многочисленных болельщиков поздравил аким города Конаева Асхат Бердиханов, в подчинении которого находится Шенгельдинский сельский округ. Он отметил, что в благодарной памяти потомков навсегда останутся самоотверженность и мужество наших отцов и дедов, которые прошли тяжелые испытания и победили в самой жестокой войне ушедшего столетия. Сколько бы ни минуло десятилетий с той поры, величие Победы будет вечно жить в сердцах казахстанцев.

Состязания прошли по всем правилам: вначале организаторы провели тай-жарыс на 5 км – самую короткую и в то же время сложную дисциплину. Затем стартовала кунан байге – забег лошадей-трехлеток на 11 км. Ну и в конце состоялась аламан-байге на 25 км – самое азартное и зрелищное соревнование.

Очень часто борьба на этом марафоне идет с переменным успехом. Но уже к середине скачки ясно вырисовываются три группы всадников: лидеры, середняки и аутсайдеры. Многое в аламан-байге зависит от мастерства и тактической грамотности спортсменов. Нужно вовремя придержать рвущегося вперед коня или же, наоборот, взбод­рить его ударом камчи. На этот раз чудеса выносливости и силы показал жокей из города Конаева Алижан. Ему и достался главный трофей – 2,5 млн тенге.

Победители других дистанций – конники из сел Узынагаш, Шенгельды, Илийского района поделили призовой фонд турнира размером 10 млн тенге. По решению жюри специальную номинацию «Көрермен көзайымы» (приз зрительских симпатий) получила семилетняя Раяна Алмасбек из села Абай Карасайского района, принявшая участие в кунан байге. Денежных премий удостоились не только серебряные и бронзовые призеры, но и спортсмены, занявшие 4–5-е места.

Как отметили организаторы сос­тязаний, представители Федерации национальных видов спорта, такие турниры не только развивают искусство верховой езды, но и дают возможность прикоснуться к богатой культуре и традициям казахского народа. Популяризация конных скачек делает ребят сильными, воспитывает в них патриотизм.

Яркий конно-спортивный праздник завершился национальными играми – теңге ілу, қыз-қуу, аударыспақ и концертом местных художественных коллективов.

Остается добавить, что ко Дню Победы в регионе состоялись вело­пробег, турнир по греко-римской борьбе, а также торжественные смотры в войсковых частях Конаев­ского гарнизона и клубах «Жас сарбаз».