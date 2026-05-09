Вьется пыль из-под копыт!

Статьи,Турниры
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На ипподроме села Шенгельды состоялся турнир по национальным видам конного спорта «Сәйгүлік-2026», посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняли участие свыше 140 юных наездников из разных районов Алматинской области и города Конаева, между которыми развернулась нешуточная борьба за призы и главный трофей.

фото пресс-службы акимата Конаева

С Днем Победы участников скачек и многочисленных болельщиков поздравил аким города Конаева Асхат Бердиханов, в подчинении которого находится Шенгельдинский сельский округ. Он отметил, что в благодарной памяти потомков навсегда останутся самоотверженность и мужество наших отцов и дедов, которые прошли тяжелые испытания и победили в самой жестокой войне ушедшего столетия. Сколько бы ни минуло десятилетий с той поры, величие Победы будет вечно жить в сердцах казахстанцев.

Состязания прошли по всем правилам: вначале организаторы провели тай-жарыс на 5 км – самую короткую и в то же время сложную дисциплину. Затем стартовала кунан байге – забег лошадей-трехлеток на 11 км. Ну и в конце состоялась аламан-байге на 25 км – самое азартное и зрелищное соревнование.

Очень часто борьба на этом марафоне идет с переменным успехом. Но уже к середине скачки ясно вырисовываются три группы всадников: лидеры, середняки и аутсайдеры. Многое в аламан-байге зависит от мастерства и тактической грамотности спортсменов. Нужно вовремя придержать рвущегося вперед коня или же, наоборот, взбод­рить его ударом камчи. На этот раз чудеса выносливости и силы показал жокей из города Конаева Алижан. Ему и достался главный трофей – 2,5 млн тенге.

Победители других дистанций – конники из сел Узынагаш, Шенгельды, Илийского района поделили призовой фонд турнира размером 10 млн тенге. По решению жюри специальную номинацию «Көрермен көзайымы» (приз зрительских симпатий) получила семилетняя Раяна Алмасбек из села Абай Карасайского района, принявшая участие в кунан байге. Денежных премий удостоились не только серебряные и бронзовые призеры, но и спортсмены, занявшие 4–5-е места.

Как отметили организаторы сос­тязаний, представители Федерации национальных видов спорта, такие турниры не только развивают искусство верховой езды, но и дают возможность прикоснуться к богатой культуре и традициям казахского народа. Популяризация конных скачек делает ребят сильными, воспитывает в них патриотизм.

Яркий конно-спортивный праздник завершился национальными играми – теңге ілу, қыз-қуу, аударыспақ и концертом местных художественных коллективов.

Остается добавить, что ко Дню Победы в регионе состоялись вело­пробег, турнир по греко-римской борьбе, а также торжественные смотры в войсковых частях Конаев­ского гарнизона и клубах «Жас сарбаз».

#конный спорт #Шенгельды #Сәйгүлік 2026

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Единство начинается с семьи
Боевой опыт и стратегия Бауыржана Момышулы
Спасет из огня
Что такое «сила паспорта» и как ее измеряют

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]