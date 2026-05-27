Памяти легендарного Тимура Сегизбаева

Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На стадионе спасателей «Локомотив» в Кызылорде прошел XVII респуб­ликанский юношеский турнир памяти легендарного казахского футболиста, заслуженного тренера Казахской ССР и Казахстана Тимура Сегизбаева. Награды соревнований разыграли 10 команд, в составе которых высту­пили дети 2013–2014 годов рож­дения.

Фото Ерхана Муратулы, из архива «КП»

На открытии турнира юных футболистов приветствовали аким города Кызылорды Нуржан Ахатов, президент областной федерации футбола Болат Кошербаев, знаменитый казахстанский футболист и тренер, рекордсмен алматинского «Кайрата» по количеству проведенных матчей в высшей лиге чемпионата СССР Владимир Никитенко, известные ветераны спорта. Обращаясь к юным спортсменам, они отметили, что имя Тимура Санжаровича Сегизбаева – знаковое для кызылординцев.

– Тимур Сегизбаев – один из лучших игроков в истории Казахстана, легендарный капитан алматинского «Кайрата», в составе которого он за 12 сезонов провел свыше 200 матчей, – сказал Нуржан Ахатов. – После завершения игровой карьеры в 1971 году Тимур Санжарович начал тренерскую работу именно в Кызылорде, в «Автомобилисте». Спустя годы он возглавлял и наш «Мелиоратор». При нем в регионе вырос­ла целая плеяда талантливых местных игроков. Желаю и вам в будущем стать знаменитыми футболистами, каким был легендарный Тимур Сегизбаев.

И для этого есть предпосылки. Для развития детско-юношеского футбола в Кызылорде созданы все условия: в каждом дворе многоэтажек построены спортивные площадки, открыт суперсовременный стадион «Кайсар-Арена», по образцам лучших футбольных школ Европы идет строительство футбольной академии «Кайсар». В ней предусмотрены общежитие, школа, столовая и семь игровых и тренировочных футбольных полей.

По итогам двухдневных захватывающих баталий первое место завоевали юноши 2013 года рождения из команды футбольного центра «Кайсар». Приз за второе место вручен спортсменам ФЦ «Кайсар»-2014, третье – ребятам из Аральского района.

Церемония награждения сос­тоялась в перерыве домашнего матча чемпионата страны среди команд Премьер-лиги перед 11 тысячами зрителей. Специальными призами отмечены лучшие участники турнира: вратарь – Бексултан Жанат, защитник – Думан Нуралбекулы, нападающий – Нурислам Дузелбай, бомбардир – Серикбол Естерек. Лучшим игроком турнира признан Алиби Ислам.

